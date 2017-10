Fostul şef al Poliţiei de Frontieră Siret - 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare. Cum a primit mită sub formă de favoruri sexuale de la o contrabandistă de ţigări

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Nelu Fediuc la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de cinci ani şi şase luni pentru comiterea infracţiunii de luare de mită.

Judecătorii suceveni au dispus confiscarea de la inculpatul Nelu Fediuc suma de 7.300 de dolari, a sumei de 900 de lei, indisponibilizarea şi aplicarea sechestrului asigurator asupra unui număr de 37 de sticle cu băuturi alcoolice ridicate la percheziţia domiciliară făcută la Fediuc. Acesta trebuie să achite suma de 6.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Decizia magistraţilor suceveni nu este definitivă.

La mijlocul lunii iulie 2014, Tribunalul Suceava a acceptat propunerea DNA Suceava de arestare preventivă pentru 30 de zile a comisarului şef Nelu Fediuc.

Din ordonanţa de reţinere întocmită de procurori a reieşit că în acest caz există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, în perioada 2008 – 2012, Nelu Fediuc, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a asigurat protecţie în Vama Siret pentru mai multe persoane care tranzitau ţigări prin punctul vamal, peste plafonul legal admis de lege, şi cu sustragerea de la plata taxelor vamale.

Pentru a beneficia de această „protecţie”, persoanele respective trebuiau să achite câte o taxă lunară care a fost stabilită iniţial la suma de 200 de dolari, după care a fost mărită până la 500 – 1.000 euro, la cererea expresă a lui Nelu Fediuc. În schimbul aceleiaşi „protecţii”, în intervalul februarie – august 2008, Nelu Fediuc a beneficiat şi de favoruri sexuale din partea unei martore denunţătoare.

El a încercat să o determine pe aceasta să-şi retragă denunţul în dosarul pentru care a fost trimis în judecată, oferindu-i în schimb suma de 12.000 de euro, pe care femeia a refuzat-o.

Toată povestea a început în primăvara anului 2008. Femeia, a cărei identitate este protejată de procurori, a fost oprită în trafic de un echipaj format dintr-un agent de poliţie de frontieră şi din comisarul-şef Nelu Fediuc. În maşină au fost descoperite zece cartuşe de ţigări de contrabandă. Femeia a negociat cu Fediuc şi a reuşit să scape fără nicio sancţiune, cu promisiunea că va fi recunoscătoare.

Peste doar câteva zile, femeia a fost din nou oprită în trafic de „Tata Fedea“, având în maşină 20 de cartuşe de ţigări. „A vrut să mă sancţioneze, dar eu m-am plâns că nu am bani, că am o situaţie familială dificilă. Am vrut să-i dau 50 de lei, dar i-a refuzat. Mi-a cerut în schimb să ne întâlnim peste câteva zile în Siret şi să întreţinem relaţii sexuale“, le-a povestit femeia procurorilor.

Preţul protecţiei

Timp de câteva luni, femeia a transportat frecvent cantităţi mari de ţigări prin Vama Siret. Aflându-se sub protecţia lui Nelu Fediuc, femeia nu era deranjată de nimeni, iar în cazul în care era oprită în trafic, totul se rezolva după un telefon la ofiţer. În schimb, femeia plătea o taxă lunară de 200 de dolari şi accepta să întreţină relaţii sexuale cu ofiţerul.

Situaţia s-a schimbat în iunie 2008, când Nelu Fediuc a devenit şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret. Femeia a povestit că acesta a început să se poarte din ce în ce mai urât cu ea.

„Mi-a cerut mai mulţi bani pe lună şi, când aveam relaţii sexual, mă umilea. Asta m-a făcut să renunţ la traficul cu ţigări pentru că nu mai suportam“, a declarat femeia în faţa anchetatorilor.

Nelu Fediuc mai are pe rolul instanţelor de judecată mai multe dosare penale în ceea ce priveşte traficul cu ţigări de contrabandă prin Vama Siret.

Abonat la funcţii de conducere

Suspectat de afaceri necurate cu traficanţii de ţigări şi alcool, Nelu Fediuc a fost detaşat, în iulie 2009, la Cernavodă. După un exil de doar jumătate de an, Fediuc şi-a recuperat funcţia de conducere la Sectorul Poliţiei de Frontieră (SPF) Siret. În iunie 2010, Fediuc a fost mutat la şefia SPF Vicov. Ulterior, în urma unui control dispus de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), Fediuc a fost trecut pe un post de execuţie.

Sancţiunea a fost însă anulată de instanţă, iar în 2013 „Tata Fedea“ a ajuns şef la SPF Rădăuţi, pentru ca apoi, timp de două luni, să devină şef al Poliţiei Judeţene de Frontieră. La începutul acestui an, Fediuc a fost din nou trecut pe o funcţie de execuţie, la unitatea din Sighetul Marmaţiei. În ultimii şase ani, Fediuc a fost sancţionat de mai multe ori cu mustrări scrise sau reţineri din salariu, pentru neglijenţă în serviciu şi comportament inadecvat faţă de subordonaţi.

Alte ştiri pe această temă:

Un contrabandist ucrainean a reuşit să păgubească cu 400.000 de lei statul român după ce a mituit un controlor vamal

Cheia contrabandei cu ţigări la graniţa de nord. Ce şpagă a achitat lunar, timp de 5 ani, cel mai temut traficant din Ucraina

Comisarul şef Nelu Fediuc, „turnat” de trei preoţi contrabandişti