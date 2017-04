Prunele uscate de Leleasca, în pericol din cauza scăderii temperaturilor: „Am mai trecut prin aşa ceva acum 4-5 ani, când n-am avut nici pentru noi“

Prunele uscate de Leleasca, singurul produs tradiţional certificat în judeţul Olt, sunt în pericol, în acest an, din cauza temperaturilor scăzute instalate brusc după Paşte. Iarna s-a întors, miercuri, la Leleasca, temperatura apropiindu-se de zero grade Celsius. „Vor avorta florile. Nu fructifică, asta se va-ntâmpla. Producţia va fi foarte-foarte mică. Am mai trecut prin asta în urmă cu 4-5 ani, când n-am avut nici pentru noi prune să uscăm. Gândiţi-vă că oamenii din zona asta din asta trăiesc, nu au altă sursă de venit, va fi crunt pentru ei. Dacă temperaturile se vor menţine câteva zile la rând, vor îngheţa“, spune Ştefan Stroe, pomicultorul care a înregistrat produsul tradiţional „Prune uscate de Leleasca“, pe care îl comercializează în toată ţara şi chiar şi peste hotare.

„Nu reuşim să ne asociem, iar asta e o problemă“

„E rău că nu vom avea produse bio, pentru că oamenii ăştia care au 50 de ari de livadă, sau un hectar, în medie, fiecare familie, nu au bani să stropească ei cum stropesc cei care fac industrie, astfel încât pomii să reziste, să nu înregistreze pierderi. Costă 20 de lei produsul pentru 4-5 pomi, de unde să aibă bani, dacă, unii, au şi acum o tonă, două, trei nevândute?! Eu am mai reuşit, pe unde mi-am mai făcut relaţii, prin ţară, şi cam aşa vând toţi, cei care mai cunosc. Altfel vin să le ia pe nimic. Şi unde să le vinzi, pentru că la noi în zonă nu cumpără nimeni, toată lumea are! Mai cumpără prin Dolj, mai este o zonă unde la pomeni se împarte mâncare, şi cumpără cei din Ardeal, care au ţinut şi acum, de Paşte, să aibă pe masă prune uscate şi am făcut tot posibilul şi am trimis“, spune Ştefan Stroe, explicând că sătenilor părea că le merge bine în 2016, când producţia de prune a fost consistentă. Şi-au uscat prunele fiecare cum şi pe unde a putut, dar s-au trezit că nu au unde să le comercializeze.

Problema desfacerii produselor o au şi micii producători, dar şi cei care au făcut eforturi, au modernizat procesul şi asigură şi ambalarea şi etichetarea. „Eu fac inclusiv asta, le ambalez, le etichetez, dar e greu, dacă nu reuşim să ne asociem, să şi câştigăm, noi, cum ar trebui. Să pătrunzi pe piaţă la marile lanţuri trebuie să asiguri constant producţia, pentru că vine tirul la poartă şi nu-i poţi spune că nu e producţia bună. N-am reuşit să ajungem acolo, să livrăm constant. Oamenii au ajuns să le dea, săracii, produse curate, cu 5-6 lei kilogramul de prune uscate, la samsari. Vin din Focşani, vin din toată ţara, şi-şi ia banii fără să încarce, fără să descarce. Doar transportă. Nu se-aleg oamenii noştri cu nimic. A fost supraproducţie şi au rămas cu prunele nevândute anul ăsta. Şi apoi mai sunt prunele de import, că ne-au copiat chinezii la toate. Aduc pe piaţă prunele alea opărite, cu gust bun, frumoase, oamenii nu ştiu, le cumpără, iar la câteva zile mucegăiesc. Le vând cu 10 lei în piaţă, cine ştie cu cât le aduc“, mai spune Ştefan Stroe.

Scăderea accentuată a temperaturilor, dar mai ales perspectiva ca valorile să se menţină timp de zile întregi şi chiar să se înregistreze şi temperaturi negative îi pune pe jar şi pe ceilalţi agricultori. Viţa-de-vie ar mai putea avea de suferit, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Olt, Emil Marinescu, dar şi porumbul şi floarea soarelui, culturi înfiinţate pe zeci de mii de hectare în Olt. „Sămânţa nerăsărită este în pericol. Avem 75.000 hectare de porumb în judeţ. Dacă vom avea 7-8 zile cu astfel de temperaturi, o parte din producţie va fi compromisă, şi la porum, şi la floarea-soarelui. Şi avem şi de floare 63.000 hectare“, a spus directorul Emil Marinescu.

