Bărbatul care a găsit o brăţară dacică la el în curte: „N-am ştiut că sunt cel mai bogat om din sat, eu, care sunt vai, mama mea, iau pâine pe datorie“

Poliţia i-a făcut de curând o vizită tânărului de 27 de ani, după ce din satul Jugaru, comuna Optaşi Măgura, judeţul Olt, a plecat zvonul că acesta ar deţine un obiect de patrimoniu, o brăţară dacică masivă. Bărbatul spune însă că s-a mirat de ce aşa de târziu a stârnit interesul, pentru că le-a spus câtorva vecini chiar la acel moment, iar, ce-i drept, în urmă cu vreo două săptămâni, a aflat chiar tot satul.

Descoperirea a făcut-o, însă, în urmă cu aproximativ doi ani, nu-şi mai aduce clar aminte când. „Nu am luat în seamă ce poa’ să fie sau ce valoare poa’ să aibe. Am găsit-o acum doi ani, dintre care o vreme a fost jucăria lu’ fie-mea. Şi acum am arătat-o din nou şi la alte persoane şi a auzit şi poliţia de ea, dar ştia şi poliţia, că mai spusesem. A venit poliţia la mine că dacă vreu eu să declar obiectul, şi le-am spus – da, dom’ne, bineînţeles că vreau, cum să nu vreau, şi aşa nu cred că are vreo valoare“, începe bărbatul să povestească aventura halucinantă care l-ar fi putut transforma într-un om bogat.

Totul a început în urmă cu doi ani, când bărbatul s-a hotărât, împreună cu membrii familiei, să sape un şanţ pentru a construi un gard. În urma săpăturilor, Florin a găsit obiectul şi s-a grăbit să i-l arate şi soţiei. „Am dat de ea în timp ce făceam o temelie pentru gard. Am dus-o în casă, şi am lăsat-o prin casă. O vreme s-a jucat fie-mea cu ea. Pe urmă, a luat nevastă-mea bijuteriile, ce mai avea, şi le-a pus toate într-o geantă. Şi-am uitat de ea, a dat din nou de ele acum. Când am găsit-o ştiam eu, nevastă-mea şi doi-trei vecini. Dacă nevastă-mea a pus-o acolo unde a pus-o, uitasem de ea, puteam s-o pierd de 10 ori. Acum a dat de ea şi o luasem la analizat, cu bătrâni, cu vecini, întrebam şi eu – bă, nene, ai mai văzut aşa ceva, ce-ar putea fi? Dar n-am ştiut niciodată că sunt cel mai bogat om din sat, când eu sunt sărac lipit, vai de mama mea, cumpăr pâine pe datorie. Vă daţi seama, am doi copii mici, doar eu lucrez...“, spune astăzi bărbatul, descumpănit de întorsătura pe care au luat-o lucrurile.

„Mi-au spus şi mie că s-o probez în oţet, în acid de baterie...“

Deşi nu era foarte încrezător că s-ar fi putut căpătui cu o mare avere, bărbatul mărturiseşte că a făcut câteva verificări. „Mi-a zis cineva că, bă, probeaz-o în oţet, sau în acid de baterie, să vezi dacă e de aur. Şi pe urmă am căutat şi pe Internet, de fapt nu eu, că nu mă pricep, soţia, să văd ce ar putea fi, şi n-am găsit niciunde aşa ceva. Erau din alea în spirală. Am zis - ce să fie, bă? Şi râdeau vecinii de mine – ce faci, bă, cu tinicheaua aia?!“, a povestit bărbatul. De-abia de la poliţişti ar fi aflat că, de fapt, timp de doi ani a ţinut în casă o mare avere. Cel mai mult regretă, după ce a aflat că dacă se prezenta în 72 ore ar fi putut primi o recompensă, că nu a ştiut cui să se adreseze.

„Când au venit la mine, duminică, şi mi-au zis – bă , tu ştii ce valoare are brăţara aia? Ai fost fraier că nu te-ai dus atunci, când ai găsit-o, în 72 de ore. Dar dacă noi n-am ştiut, nici măcar prin cap nu mi-a trecut ce e asta. Lucrez şi eu de 10 ani, am găsit geantă, am găsit portofel, am găsit bani, am sunat la poliţie sau am găsit număr şi am sunat, am găsit buletinu-n geantă şi le-am înapoiat... Dacă poliţia şi ăia care au văzut-o nu m-au luat să-mi spună – vino, mă, prostule, şi declar-o! Poliţia ştia. O ştia chiar toată lumea. Am arătat-o la mai multe persoane, nu numai la Poliţie. A venit poliţia la mine la servici şi m-a întrebat dacă vreao s-o declar. Duminică m-am trezit cu patru-cinci maşini şi cu detectoare, că e posibil să mai existe. Le-am arătat unde am găsit-o eu, acolo, aproape de casa mea, dar eu acolo am mai adus nişte pământ de umplutură ,şi i-am dus şi acolo, de unde am mai luat pământul“, a povestit în continuare bărbatul.

„Am rupt-o eu de tot, să văd dacă e galbenă şi la mijloc“

După ce tinerii au „redescoperit“ bijuteria în casă, dorind să afle dacă posedă sau nu aur, cu doar două zile înainte de a fi contactat de Poliţie, bărbatul a căutat răspunsuri la o casă de amanet. „Am fost cu o zi înainte la amanet, eram cu ăla micu’ la spital. Mi-au spus că s-ar putea să fie din aur, sau suflată-n aur, dar am fost cu fragmentul ăla mic, care nimeni nu ştia ce ar putea fi. Mi-au zis să mă duc a doua zi s-o testez. Şi nu m-am mai dus. A doua zi, când aş fi vrut să merg cu ea pe la muzeu, pe la oameni din ăştia care se pricep, nu m-a mai prins a doua zi, că a venit Poliţia s-o declar. Voiam să ajung undeva, la cineva care ştie, care a mai văzut bijuterii de muzeu, să mă-ndrume ce să fac cu ea“, a mai declarat Florin Stănciucu.

Bărbatul a povestit că iniţial bijuteria era întreagă, însă, după ce, o vreme, fetiţa de nici doi ani s-ar fi jucat cu ea, s-a mai deteriorat, pentru ca, în cele din urmă, bărbatul să detaşeze o parte, din curiozitate, mărturiseşte. „Ea era întreagă. Între timp ce s-a jucat fie-mea cu ea, ce alea, s-a rupt vârfu’ ăla, care avea vreo 15 grame. Şi tot eu, de curios, am rupt-o de tot să văd dacă e galben şi la mijloc. Când am vrut să aflu ce e şi cum e“, a relatat bărbatul.

„Dacă nu mi-o da nimic, să-mi facă şi mie măcar o poză cu ea şi s-o pună la muzeu“

Bărbatul mai speră la o recompensă, pentru că „n-am furat-o, n-am da nimănui în cap, n-am pitit-o, am ţinut-o şi întrebam ca prostu’ – ce e asta, ce e asta“. Valoarea adevărată a obiectului găsit nu o cunoaşte nici astăzi, însă spune că, dacă e foarte mare, nu i-ar strica şi lui o casă cu două camere, pentru că stă cu soţia şi cei doi copii în casa părinţilor săi, unde locuieşte de asemenea şi fratele lui. E pregătit, însă, şi pentru situaţia în care nu ar mai primi nimic. „Dacă mi-ar da ceva, de bine, dacă nu, tot de bine, doar să-mi facă şi mie cineva o poză, să mi-o pună la muzeu. Că muncesc de la vârsta de 16 ani şi bani tot n-am, tot amărât sunt. Asta e, dacă i-am avut şi n-am ştiut ce să fac cu ei!“, a mai spus bărbatul.

Poliţişti au ridicat, la sfârşitul săptămânii trecute, brăţara găsită de Florin Stănciucu, predând-o specialiştilor. „În urma examinării brăţării, s-a stabilit că aceasta este confecţionată din aur de 24 de K, cântăreşte 108 g, iar la una dintre capete are reprezentat un cap de lup alungit, continuându-se cu un corp de şarpe, însemne specifice dacice.

Întrucât brăţara ar putea face parte din Patrimoniul Naţional Cultural al României, a fost înaintată spre examinare specialiştilor din cadrul Muzeului Naţional de Istorie, care urmează să se pronunţe asupra veridicităţii acesteia“, a transmis IPJ Olt.