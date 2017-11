Şoferul care şi-a pierdut viaţa în accidentul produs pe E 574 se afla în timpul serviciului. Ce l-ar fi putut salva

Bărbatul, domiciliat în Potcoava, judeţul Olt, lucra la o firmă care comercializează fructe şi legume, iar duminică se afla în timpul serviciului. Livrase marfa unui retailer din Slatina şi se îndrepta către Potcoava, când, aflat pe E 574, pe raza localităţii Valea Mare din judeţul Olt, pe fondul carosabilului umed a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, intrând pe contrasens şi lovind un autoturism care circula din sens opus. În urma coliziunii dintre cele autovehicule, autoutilitara condusă de bărbatul din Potcoava a ajuns peste autoturismul în care se aflau doi pasageri care au scăpat fără răni, refuzând transportul la spital. Bărbatul ar fi avut şanse, spun specialiştii, să scape cu viaţă dacă ar fi purtat centura de siguranţă. Pentru că nu o folosea, în urma impactului a fost aruncat spre locul din dreapta şoferului, rănile suferite curmându-i viaţa pe loc. Echipajele sosite în ajutor l-au găsit prins între maşina pe care o condusese şi carosabil, nemaiputând face nimic.

„Bărbatul se afla în timpul programului de lucru. Am fost informaţi despre accident şi am întocmit un dosar de cercetare, este, într-adevăr, un accident de muncă. Bărbatul era încadrat ca şofer, lucra de 10 luni la acest angajator, o firmă din Potcoava care are ca obiect de activitate comerţul cu legume şi fructe“, a declarat inspectorul-şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.