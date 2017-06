Ştrandul din Satu Mare s-a deschis de 1 iunie

Multă lume a aşteptat în acest an deschiderea ştrandului din Satu Mare. Lumea a fost nerăbdătoare încă de la sfârşitul lunii aprilie ca porţile zonei de agrement să se deschidă pentru a-şi putea petrece câteva ore în piscinele cu apă rece, la soare sau în apa termală.

La o lună după data 1 mai, cea obişnuită pentru deschiderea sezonului estival, Nord Vest Termal Park îşi deschide porţile pentru sătmăreni.

„Deschide joi, pe 1 iunie. Am păstrat totul ca anul trecut, atât ospitalitatea ştrandului cât şi preţurile de anul trecut, nu am pus nimic în plus, ca lumea să aibă acces facil”, a declarat Beny Tânţaş.

Ştrandul sătmărean practică preţuri de 10 lei pentru copii şi pensionari şi 20 pentru adulţi, cu reducerea cunoscută deja, pentru intrarea după ora 17:30.

Ştrandul are şaşe bazine, din care unul cu apă termală şi două pentru copii, alături de trei piscine cu apă rece, şi un râu curgător de peste 200 de metri, unde lumea se poate da cu colacele.