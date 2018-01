VIDEO Prahovenii au apă sfinţită direct la robinet. Un preot a sfinţit uzina de apă de la Barajul Paltinu

Slujba de sfinţire a apei nu a fost oficiată pe malul lacului, ci chiar în interiorul staţiei de tratare a apei din cadrul Sistemului de Exploatare Voila, locul de unde pleacă spre populaţie trei metri cubi de apa pe secundă, curată şi gata de băut.

Gheorghe Poienariu, şeful sistemului care se ocupă de administrarea barajului Paltinu, spune că slujba de sfinţire a apei a devenit o tradiţie, acum fiind al 18-lea an când preotul Şopaltă vine să slujească la baraj.

„Tradiţia se păstrează de când am avut în vizită un protopop. Pentru că s-a întâmplat să fie chiar de Bobotează, ne-a rugat să oficieze o slujbă chiar în hala de filtre şi de atunci, în fiecare an ne adunăm toţi colegii, invităm şi foştii angajaţi care vin şi ei să vadă ce am mai realizat noi şi sărbătorim Boboteaza. Prin tradiţie a rămas să facem această slujbă ca să ne ajute să rezolvăm problemele care apar în cursul anului, să ne ferească de fenomene extreme, iar apa este un element care se comportă în funcţie de aceste fenomene, frig, ger, inundaţii şi atunci credem că este bine ce am făcut şi ne gândim că ne ajută să putem rezolva treburile şi de aici încolo”, a declarat Gheorghe Poienariu şeful sistemului Paltinu-Voila.





Preotul Şopaltă, ajutat de soţia sa, care astăzi a avut roul de dascăl FOTO Diana Frîncu

Întrebat dacă de aici încolo prahovenii vor avea agheasmă la robinet, preotul Şopaltă, cel care a oficiat slujba la barajul Paltinu, a declarat că apa va avea calităţi tămăduitoare timp de opt zile, până în data de 14 decembrie.

“Am făcut o sfeştanie pentru sfinţirea Apei Celei Mari pentru a aduce şi aici de unde toate localităţile din Prahova se alimentează cu apă, pentru a fi sfinţită şi pentru a le aduce curăţire de păcate, vindecări de boli sufleteşti şi trupeşti şi pentru a le aduce binecuvântare şi sfinţire localnicilor care folosesc această apă din sistemul Paltinu. Vor bea apă sfinţită direct de la robinet până în data de 14 ianuarie, indiferent că este zi de dulce sau de post şi aceast apă este tămăduitoare de boli sufleteşi şi trupeşti şi aduce binecuvântarea sufletului şi a trupului de către cei care o comnsumă cu credinţă”, a explicat preotul.





Angajaţii Sistemului de Exploatare Paltinu-Voila au ţinut să participe şi ei la slujbă FOTO Diana Frîncu

De apa sfinţită şi curăţată de duhurile rele vor beneficia zeci de mii de persoane, şi asta pentru că de la Paltinu se alimentează cele mai importante oraşe din judeţul Prahova, inclusiv Ploieştiul, dar şi o parte din judeţul Dâmboviţa, în special localităţile din zona Moreniului.





La finalul slujbei, preotul Şopaltă a fost rugat de către angajaţi să le sfinţească şi autoturismele de serviciu, pentru a fi feriţi de ghinioane şi atunci când merg pe teren.