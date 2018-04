VIDEO Cum era să moară un român în propria maşina pe care tocmai ce o luase de la service. „Am avut noroc că am avut geamul deschis şi am putut să ies“

Accidentul s-a petrecut, miercuri, 25 aprilie, pe drumul judeţean care leagă municipiul Câmpina de Valea Doftanei. Şoferul a sesizat că iese fum de sub capotă şi a decis să oprească la marginea drumului să vadă care este defecţiunea. Când a încercat să iasă din maşină, şi-a dat seama că uşile sunt blocate şi că nimic de la partea electrică nu mai funcţionează.

A reuşit să se salveze din maşină în ultima clipă pentru că avusese inspiraţia să nu dea drumul la aerul condiţionat, ci să circule cu geamurile deschise. Cu ajutorul unor alţi şoferi care a văzut că omul se află în dificultate a ieşit din maşină şi a încercat să stingă focul, de sub capotă. A folosit mai multe stingătoare pe care le primise de la ceilalţi participanţi la trafic, dar în zadar. Incendiul a cuprins întreaga maşină în câteva secunde.

Bogdan Păun susţine că şi-a cumpărat maşina la sfârşitul anului trecut, la mâna a doua. Ştia că maşina are o defecţiune şi că trebuie să schimbe o piesă, dar a tot amânat să ajungă la un mecanic până ce a rămas cu maşina în pană. În ianuarie a apelat la ajutorul unui service auto din Câmpina, iar maşina a rămas aici aproape cinci luni de zile, până ce mecanicii au reuşit să adune toate piesele care trebuiau schimbate şi să repare defecţiunea.





Atât a mai rămas din maşina care a luat foc la doar două ore după ce a fost scoasă din service FOTO DIANA FRÎNCU

”Am lăsat maşina la ei şi mi-au spus că este o problemă la motor aşa că am decis să schimb motorul. După o săptămână mi-au spus că trebuie să schimb chiuloasa, apoi mi-au spus că au nevoie de o volantă (...), am luat-o şi pe asta. Apoi mi-au cerut un injector. L-am cumpărat şi pe ăsta. Apoi mi-au cerut un alt injector. După vreo două luni de zile m-au sunat şi mi-au spus că e gata maşina şi să mă duc să o iau. Când am ajuns la service am constatat că nu merg geamurile electrice pe faţă. Le-am explicat că geamurile au funcţionat când le-am lăsat maşina cu motorul stricat aşa că le-am reparat să le repare şi vin a doua zi să o iau. Seara m-au sunat şi mi-au spus că maşina nu mai proneşte (...) Mi-au cerut iniţial toţi banii, 21 de lei, dar le-am spus că nu le dau banii până nu văd că funcţionează maşina. (...) În cele din urmă i-au dat de cap şi au reuşit să o repare. Ieri (miercuri n.r.) am fost să iau maşina (...) şi am plecat. Pe drumul către casă a luat foc maşina. Am avut noroc că am avut geamul deschis şi am putut să ies. Am încercat să sting focul, dar nu am reuşit nici cu şase instinctoare aşa că am sunat la 112 să chem pompierii, dar era deja prea târziu. Maşina ardea foarte tare. Nu am mai salvat nimic. Flăcările ieşeau din faţă de la motor”, a declarat Bogdan Păun.

Bărbatul a explicat că a luat din nou legătura cu administratorii service-ul unde avusese maşina la reparat, dar aceştia susţin că nu au nicio vină, chiar dacă defecţiunea a apărut la nici două ore după ce autoturismul ieşise din atelierul lor.

”Poliţia mi-a zis să sun la service pentru că era obligaţia dânşilor să vină să ridice epava. Mi-au spus că nu îi mai lasă patronul să se bage. Am sunat şi eu patronul, dar mi-a închis telefonul când a auzit că vreau să-mi recuperez prejudiciul pe cale amiabilă. Mi-a zis să-l dau în judecată şi de atunci nu mai răspunde la telefon”, a declarat Bogdan Păun.

Pentru că nu a reuşit să cadă la înţelegere cu reprezentanţii service-ului, tânărul a făcut o plângere la Poliţie şi este hotărât să reclame situaţia şi la OPC.

Reprezentanţii service-ului din Câmpina au refuzată să comenteze situaţia.