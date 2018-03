VIDEO Cum apără un viceprimar coşul de gunoi cumpărat la preţ de frigider: i-a dat foc cu public ca să-i probeze rezistenţa

Ca să demonstreze că pubela merită toţi banii, „vicele“ a dat foc unor ziare pe care le-a aruncat în coşul de gunoi despre care se spune că este rezistent la incendii.

Decizia de a achiziţiona cele 70 de coşuri de gunoi aparţine conducerii Primăriei Urlaţi, care spune că a intenţionat ca, odată cu venirea primăverii, să schimbe puţin faţa oraşului. Curăţenia de primăvară a început cu înlocuirea vechilor pubele stradale, cumpărate cu 1.100 de lei bucata, multe dintre ele vandalizate de golanii localităţii sau distruse de intemperii.

Pentru că primarul se săturase să vadă în centrul oraşului coşurile de gunoi sparte, a decis ca de data aceasta să cumpere unele mai de soi, chiar dacă preţul unei singure bucăţi este de zece ori mai mare.

”Văd că se face un tam - tam prea mare pe preţul acestui coş de gunoi. Noi, pe parcursul anilor precedenţi, am achiziţionat diverse coşuri de gunoi la preţuri diferite şi am constatat că erau vandalizate, şi se dădeau foc, nu rezistau la intemperii, la razele solare, mă rog. Atunci am căutat pe SEAP coşuri de gunoi rezistente la foc, la intemperii, raze ultraviolete, la distrugeri şi, din ofertele avute, asta a fost oferta cea mai avantajoasă. Probabil că preţul este mare, dar ţinând cont că aceste pubele sunt de calitate şi că ar trebui să reziste undeva la cinci, şase, zece ani faţă de celelalte cărora li s-au dat foc aruncând ţigări, poate şi intenţionat. Am avut şi coşuri din metal. S-au distrus şi astea, lovite cu piciorul. Mă rog, ăştia sunt oamenii”, a declarat Lazăr Stan, viceprimarul oraşului Urlaţi.





Valoarea investiţiei în cele 70 de coşuri de gunoi este de aproximativ 80.000 de lei, a adăugat viceprimarul.





Centrul oraşului Urlaţi a fost împânzit cu pubelele minune FOTO Diana Frîncu

De cealaltă parte, unul dintre consilierii locali ai oraşului susţine că primarul nu a cheltuit banii cu chibzuinţă, atâta vreme cât aceeaşi societate de la care au fost achiziţionate pubelele avea la vânzare şi alte coşuri de gunoi cu aceleaşi calităţi dar cu un preţ de zece ori mai mic.





Liviu Drăgan, consilier local Urlaţi FOTO Diana Frîncu

”Este o simplă pubelă de colectat gunoiul stradal. Mi s-a părut frapant că această pubelă are un preţ după părerea mea destul de mare. Caracteristicile acestei pubele sunt aceleaşi cu ale celorlate pe care le putem vedea în orice oraş. M-am uitat peste tot în judeţul Prahova şi nu am văzut decât pubele standard, acelea care costă între 100 şi 120 de lei bucata. Acestea pe care le-a cumpărat primăria Urlaţi au un preţ extraordinar de mare, 1160 de lei. Este preţul unui frigider, al unei maşini de spălat. Înţeleg că primăria are bani, dar banii aceştia trebuie cheltuiţi cu multă atenţie. Primarul a dat şi o desminţire ca să justifice preţul, că pubele sunt aduse de prin Cehia, că sunt făcute din nu ştiu ce plastic. Domnule, plasticul e plastic. O fi ceva adus de pe altă planetă şi nu ştim noi. Justificarea mi se pare puerilă. Caracteristicile acestor pubele sunt standard indiferent de unde le-am lua. Este garantată antivandal, este garantată pentru diferenţe mari de temperatură şi la razele ultraviolete, astea sunt caracteristicile standard pe care le au şi acestea cumpărate de către primria Urlaţi. Nu are nimic în plus faţă de celealte. Doar nişte dungi în plus şi un mâner. Atât”, a declarat Liviu Drăgan, consilier local din Urlaţi.

Supărat pe atitudinea consilierului local, viceprimarul oraşului Urlaţi a ţinut să facă o demonstaţie publică pentru a dovedi că pubela care a costat cât un frigider merită toţi banii. A luat câteva ziare pe care le-a aruncat în coşul de gunoi minune şi apoi a dat foc. Deşi pubela s-a încins de nu puteai să ţii mâna pe ea, nu s-a deformat. ”S-a afumat puţin”, a constatat vicele.

Deranjat şi el de scandalul produs la nivel local de consilier, edilul din Urlaţi, care la momentul demonstraţiei publice nu era la sediul primăriei, ci cu treburi la Ploieşti, a postat pe pagina de facebook un mesaj în care justifică achiziţia pubelelor minune.

”În primul rând, vă mulţumim pentru grija Dvs. pentru binele urbei noastre, dar şi a altor cetăţeni <<interesaţi>> în mod direct de costul coşurilor de gunoi (…). Nu ne batem joc de banii publici şi nici de cetăţenii oraşului, dimpotriva, din respect, am ales să cumpăram nişte produse de calitate, direct de la producator, o societate care le fabrică în Cehia, coşurile fiind importate. (…)

Cosurile achizitionate şi mult discutate (…) sunt fabricate din polietilenă ce absoarbe impacturile, stabilizată la UV, rezistente la foc şi acte de vandalism.

Menţionăm faptul că şi acum 10 ani am mai cumpărat câteva coşuri de gunoi stradale, similare, de la aceeaşi societate şi, tocmai datorită faptului că, în timp, am constatat că acestea s-au dovedit a fi cele mai fiabile dintre toate modelele de coşuri achiziţionate de-a lungul timpului, am decis să le achizitionăm.

Si atunci, de ce, Stimate Domnule Consilier, considerati ca orasul nostru nu ar merita ceea ce este mai bun? (…)Stiţi, românul are o vorba: Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine, expresie cu origini în legile comertului: <<Nu există aproape nimic pe lume, pe care cineva să nu îl poata produce puţin mai prost şi vinde putin mai ieftin>>”, scrie pe pagina de facebook Marian Machitescu, primarul oraşului Urlaţi.