Pentru cine este periculoasă echinaceea: efectul în combinaţie cu contraceptivele. Alte medicamente cu care interacţionează

Cea mai răspândită informaţie legată de echinaceea se referă la faptul că este o plantă bogată în polizaharide care ajută la protejarea celulelor împotriva invaziei de viruşi şi de bacterii.



“Planta este eficientă în caz de infecţii bronşice şi respiratorii, de dureri în gât sau de infecţii bucale. În plus, proprietăţile sale antifungice şi antibacteriene o recomandă şi în tratarea infecţiilor micotice şi bacteriene. Cercetările au arătat că extractul de echinaceea are şi acţiune hipoglicemiantă şi, în plus, prin utilizarea ei s-au obţinut rezultate pozitive şi în distrofii ale miocardului. Infuzia concentrată din frunze sau sucul acid, utilizate extern, au proprietăţi dezinfectante şi astringente în tratarea afecţiunilor bucale şi ale faringelui, iar în afecţiunile dermatologice, echinacea este recomandată în caz de acnee, herpes, eczeme, psoriazis (în administrare internă sau externă). Totuşi, planta are şi contraindicaţii”, explică, pentru "Adevărul", specialistul în fitoterapie Elena Badea.



Precauţii

În uzul extern, nu au fost semnalate probleme, însă, folosită intern, echinaceea are şi efecte adverse.

“Nu este recomandată administrarea preparatelor pe bază de echinaceea persoanelor care manifestă tendinţe alergice la unele substanţe sintetice sau naturale din familia Asteraceelar. În caz de mâncărimi în zona ochilor sau urechilor, gât iritat sau alte semne de alergie, utilizarea preparatelor pe bază de echinaceea trebuie întreruptă… Mai trebuie reţinut, de asemenea, că utilizarea preparatelor parenterale nu se recomandă la diabetici sau la alte persoane cu afecţiuni cronice grave”, mai spune Elena Badea.

Specialistul în fitoterapie atrage atenţia că, intern, în bolile progresive sistemice precum tuberculoza, leucoza, colagenoza, scleroza multiplă, SIDA etc, produsele ce conţin echinaceea trebuie folosite cu prudenţă şi numai la recomandarea medicului.



Cu ce medicamente interacţionează



Cum echinaceea accelerează funcţiile sistemului imunitar, ea poate interacţiona cu efectele medicamentelor folosite după transplantul de organe sau în alte afecţiuni.



“Deoarece este distrusă de anumite enzime din ficat, echinacea poate să interacţioneze cu medicaţia care are la bază astfel de enzime: medicamente împotriva alergiilor, pentru reducerea nivelului ridicat al colesterolului, împotriva cancerului, contraceptive orale şi le poate anula efectul”, mai spune specialistul în fitoterapie.



Atenţie şi la dozaj !



Nu este recomandat să se consume cantităţi mari de echinaceea o perioada lungă de timp. Iar asta, nu pentru că planta e toxică, ci pentru că acest lucru nu este în general necesar şi poate fi chiar contraproductiv. Un dozaj mare este justificat doar pentru a mobiliza sistemul imunitar să lupte cu stadiile acute iniţiale ale infecţiei, însă dozele trebuie descrescute în decurs de 24 de ore”, încheie specialistul.