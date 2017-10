Leacul din bătrâni care nu dă greş nici azi în cazuri de gripă, astm şi tuse convulsivă

"Bunica mea obişnuia să-mi facă vara baie, adăugând în apă diverse plante (parcă şi acum simt în nări mirosul plăcut al plantelor). Una din aceste plante era sovarful. Poate din acest motiv nu am fost bolnavă de loc în copilărie, cel puţin eu nu-mi amintesc", povesteşte, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie Elena Badea.Efectele terapeutice ale plantei se datorează uleiurilor volatile, taninurilor, principii amare, acizilor, substanţelor minerale şi altor elemente pe care planta le conţine.În combinaţie cu potbalul, recunoscut încă din Antichitate pentru proprietăţile sale terapeutice şi folosit în tratarea afecţiunilor căilor respiratiorii, dar şi cu nalba-mare, plantă prescrisă încă de pe vremea lui Hippocrate pentru tratarea vânătăilor şi oprirea hemoragiile, are efecte benefice uimitoare în ameliorarea astmului şi vindecarea bronsitelor, stărilor gripale, traheitelor şi tusei convulsive.Iară o reţeta recomandată de specialisul în fitoterapie Elena Badea"Este o reţeta veche, din străbuni. Se face un amestec din două linguri de sovarf, patru linguri de podbal, patru linguri de fructe sau frunze (uscate) de fragi sau zmeură şi două linguri de rădăcina de nalba-mare. Din cantitatea rezultată, se onfuzează patru linguriţe de amestec în o jumătate de litru de apă fierbinte. Din acest preparat se beau câte 150 ml, de patru ori pe zi, între mese. Atenţie, fiecare înghiţitură se ţine în gură 10-15 minute, înainte de a fi ingerată", recomandă Elena Badea.Specialistul în fitoterapie precizează însă că înainte de a apela la această reţeta şi, în general, înainte de a ţine o cură cu plante medicinate, trebuie consultat un medic. Asta pentru că plantele medicinale nu sunt indicate pentru oricine.În cazul de faţă, spre exemplu, sovarful are o serie de contraindicaţii pentru cei care suferă de anemie feriprivă, pentru persoanele care au alergii la plantele din familia Lamiaceae şi în cazul femeilor însărcinate.Şi podbalul este toxic dacă se administrează în doze mari, asta din cauza alcaloizilor pirolizidinici, care, în exces, afectează ficatul şi funcţia plămânilor, iar în cazul nalbei, este bine de ştiut că în doze foarte mari are efect laxativ.Chiar şi cu respectarea dozajului recomandat, reacţiile pot fi diferite de la o persoană la altă, un motiv în plus pentru a consulta un medic de specialitate înainte de administrare.