Bibiana Stanciulov, furnizoarea de dulceţuri a Casei Regale, a inventat un magiun de dovleac 100% natural. Poate fi consumat inclusiv de către diabetici

În primul rând, cunoscuta întreprinzătoare şi-a dorit să obţină un aliment funcţional.



"Am explicat întotdeauna că «a te hrăni» este mult mai ieftin decât «a mânca» deoarece te hrăneşti consumând puţin şi de înaltă calitate. Alimentele sănătoase au un grad de saţietate mult mai ridicat decât produsele obţinute cu conservanţi chimici sub orice formă (E-uri, coloranţi, etc...), astfel încât, dacă fiecare şi-ar face un calcul elementar, ar constată că plăteşte aceeaşi sumă de bani pentru coşul zilnic, dar are avantajul major al menţinerii sănătăţii şi a unui nivel calitativ al vieţii ridicat. În aceeaşi economie a familiei intră, la un înalt nivel, plata cu consultaţiile la medic - pentru diverse maladii, medicamentele care vor fi absolut necesare dacă nu se respectă hrana", explică, pentru Adevărul, Bibiana Stanciulov.

De la dulceaţa de topinambur şi cea momordică până noua dulceaţă de aronia, Bibiana Stanciulov şi-a dorit să pună în valoare câteva legume şi fructe uitate de mult timp, prin procesare fără zahăr adăugat, fără nimic chimic, la temperatură menajantă, pentru a obţine alimentele funcţionale. Aşa a făcut şi cu dovleacul.

"Am considerat că dovleacul, atât de gustos, ar trebui testat că magiun pornind de la ideea că doar eliminarea apei în mod menajant nu va conduce la un produs care să nu fie deosebit şi delicios. Ca întotdeauna ne-am informat mai întâi de la nutriţionişti referitor la calităţile dovleacului crud. Am descoperit cu o încântare deosebită că această legumă are cel mai scăzut nivel de calorii ( doar 26 la 100 de grame); nu conţine grăsimi săturate sau colesterol; este o sursă bogată de fibre dietetice, anti-oxidanţi etc fiind recomandat de dieteticieni în controlul colesterolului şi în programele de reducere a greutăţii", explică Bibiana Stanciulov.

Iar faptul că dovleacul este o sursă bogată de cupru calciu potasiu şi fosfor, de vitamine din coplexul B dar şi de vitamina A, i-au garantat că face o alegere bună.



"Am descoperit cu surpriză plăcută, din studiile ştiinţifice realizate, că la 100 de grame conţine necesarul de vitamina A dintr-o zi. Vitamina A , se ştie, este un puternic antioxidant natural şi este strict necesară organismului pentru menţinerea integrităţii pielii şi a mucoaselor membranelor; se sugerează că alimentele bogate în vitamina A ajută organismul în lupta împotriva cancerului pulmonar".

"Ar fi bine să încerce fiecare, acasă, să decojeasca un dovleac şi să calculeze cât timp i-a luat"

Şi-a găsit căţiva furnizori locali şi s-a pus pe treabă apelând la o metodă bazată pe evaporarea apei din fruct, la o temperatură de maximum 68 de grade Celsius. Dacă în industrie, obţinerea unui magiun durează cca 20 minute, aici, procesul de fabricaţie depăşete uneori 400 de minute (12-14 ore)

" La dovleac , trebuie în primul rând decojirea manuală ceea ce presupune foarte multă manoperă. Ar fi bine să încerce fiecare, acasă, să decojeasca un dovleac şi să calculeze cât timp i-a luat. După decojire, trebuie tăiat în bucăţi mai mici - tot manoperă multă. Eliminarea apei în timpul fierberii se realizează la temperatura menajantă, pentru ca în produsul final - magiunul - să se regăsească toate efectele benefice ale legumei proaspete. Ne diferenţiem de majoritatea producătorilor din această industrie, de cei care sunt adepţii <<volumelor>>, adică <<mult>>, indiferent de calitate. Înlocuirea produselor naturale cu diverse <<chimicării>> care sunt aproape identice gustului cu care sunt obişnuite papilele gustative, conduce la profituri materiale. Nu am înţeles cum te poţi îmbogăţi în industria alimentară, dacă eşti 100% corect , nu îl minţi/înşeli pe consumator, nu faci evaziune fiscală....", mai spine Bibiana Stanciulov.

Procesul de fabricaţíe durează până la 14 ore, spre deosebire de industria obişnuită, care fabrică un magiun în 20 de minute









Gustul dovleacului copt de bunici

Ca şi celelalte produse obţínute în făbricuţa din Argeş, Magiunul de dovleac Topoloveni are un brevet de invenţii recunoscut de OSIM, care face legătura între începutul secolului trecut şi începutul secolului pe care îl trăim .

"Magiunul din dovleac preparat de noi are gustul dovleacului copt deoarece, în vasele duplicat (bain- marie) am reuşit doar eliminarea, în mod menajant a apei . Astfel au rămas doar glucidele, fibrele alimentare, vitaminele, mineralele şi este firesc că să predomine gustul dulce cu minunată aromă a dovleacului.Personal am folosit Magiunul din dovleac că atare sau, în funcţie de dispoziţie i-am adăugat fie piper măcinat , fie scorţişoară; pentru cei obişnuiţi cu supele pasate poate fi o varianta excelenţă prin care economisesc timp şi îl au la dispoziţie tot anul; gospodinelor care prepară în casă foietaje sau aluaturi le va fi de mare folos şi se vor convinge că nu conţine zahăr adăugat prin faptul că nu interferează cu aluatul", explică Biniana Stanciulov.





Pretul acestui preparat de 10 ron /borcan ( 210 grame), însă produsul este disponibil doar în magazinele proprii dau în cel online.













Fabrica Bibianei Stanciulov, Sonimpex Topoloveni, deţine zeci de brevete şi premii naţionale şi internaţionale obţinute la prestigioase târguri alimentare şi este, din 2011, furnizor al Casei Regale a României. Toate aceste reuşite au fost obţinute cu sume mari investite în muncă de cercetare, promovare internă şi internaţională.

"Am reuşit performanţă de a propune pentru consum , la aceeaşi masă , pentru trei generaţii , acelaşi tip de produs. Tot ceea ce am comunicat în mass media a fost rezultatul unor studii la Institute de analiză acreditate . Premiile internaţionale pe care le-am obţinut la Institute de Gust şi Calitate sunt o dovadă evidenţă a calităţii produselor noastre..I-am obişnuit pe consumatorii români cu conserve - raportat la verbul francez <<conserver>>, adică <<a păstra>>- sănătoase care ne hrănesc şi nu doar satisfac nevoia de foame. Pentru noi a rămas şi va rămâne generaţiilor care ne urmează, ca fiind cea mai importantă, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României", încheie Bibiana Stanciulov

Pe 22/26 noienbrie, Magiunul de dovleac Topoveni va fi prezentat şi la Târgul de carte Gaudeamus, odată cu toate celelalte produse ale mărcii.