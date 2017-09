Test de cultură generală despre cetăţile României. În ce judeţe se află zece dintre cele mai populare fortăreţe antice

Vă puteţi testa nivelul cunoştinţelor în acest domeniu parcurgând chestionarul pe care vi-l propunem alăturat.

Ne puteţi scrie la câte întrebări aţi ştiut răspunsul la secţiunea comentarii.

1. În ce judeţ se află Cetatea Feldioara ?

a. Hundoara

b. Alba

c. Cluj

2. În ce judeţ se află Cetatea Mălăieşti ?

a. Hunedoara

b. Braşov

c. Sibiu

3. În ce judeţ se află Cetatea Rupea ?

a. Alba

b. Bistriţa-Năsăud

c. Braşov

4. În ce judeţ se află Cetatea Sighişoara ?

a. Sibiu

b. Mureş

c. Braşov

5. În ce judeţ se află Cetatea Enisala ?

a. Constanţa

b. Tulcea

c. Ialomiţa

6. În ce judeţ se află Cetatea Câlnic ?

a. Alba

b. Arad

c. Bihor

7. În ce judeţ se află Cetatea Arcidava?

a. Mehedinţi

b. Caraş-Severin

c. Argeş

8. În ce judeţ se află Cetatea Poenari?

a. Braşov

b. Gorj

c. Argeş

9. În ce judeţ se află Cetatea Apoulon?

a. Cluj

b. Alba

c. Bihor

10. În ce judeţ se află Cetatea Moldoveneşti ?

a. Cluj

b. Neamţ

c. Suceava

Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – a , 3 – c , 4 – b , 5 – b , 6 – a , 7 - b , 8 – c , 9 – b , 10 – a