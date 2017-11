Românul care a trăit pe viu cutremurul de 7,3 grade din Irak. „Oraşul era oricum devastat, casele abia se mai ţineau“

Voluntarul Ionuţ Ursu, aflat în aceste zile într-o misiune umanitară în Irak, a simţit duminică seară, 12 noiembrie, cutremurul de 7,3 grade pe scara Richter care a avut epicentrul la graniţa cu Iran. În momentul producerii seismului, tânărul se afla în oraşul Erbil, unde este cazat alături de alţi 10 tineri voluntari care au venit în Irak pentru a da o mână de ajutor la un spital de campanie pentru refugiaţi situat în apropiere de Mosul.

„La Erbil, oamenii au ieşit din case, unii s-au speriat foarte tare. Eu eram în cameră şi am văzut cum se mişcă lustrele. Deşi cutremurul s-a simţit cam un minut, mie mi s-a părut că a durat de două ori mai mult. De frică, oamenii au stat afară din case o oră, la temperaturi de 5-6 grade. Am făcut ceai şi am aşteptat să nu apară alte replici“, a povestit Ionuţ Ursu pentru adevarul.ro

Dacă în Erbil nu au fost pagube, situaţia a fost mai gravă în Mosul, oraş devastat în ultimii ani de războiul cu membrii grupării ISIS.

„Aici la spitalul de campanie unde lucrăm nu au fost pagube, pentru că e o construcţie din panouri uşoare. Am discutat însă dimineaţă cu medicii care au rude în Mosul care mi-au spus că acolo sunt şi răniţi, oameni surprinşi sub ruinele clădirilor. Oraşul era oricum devastat, casele abia se mai ţineau, şi cutremurul le-a prăbuşit de tot, unii localnici fiind prinşi sub ziduri“, a mai precizat voluntarul.

Ionuţ Ursu nu este la prima experienţă de acest gen. În urmă cu doi ani el se afla în Nepal pentru o altă acţiune umanitară şi a simţit cutremurul din 12 mai 2015, de 7,2 grade Richter.

Cel puţin 207 persoane au murit în unul dintre cele mai puternice cutremure din acest an şi peste 1.700 de oameni au fost răniţi unui cutremur cu magnitudinea de 7,3 care a avut loc duminică seară, 12 noiembrie, în apropierea graniţei dintre Iran şi Irak, conform Reuters. Cele mai multe victime au fost înregistrate în provincia iraniană Kermanshah. Potrivit salvatorilor, în jur de 70.000 de oameni au nevoie de adăpost după pagubele produse de seism.