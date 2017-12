VIDEO Ce s-a ales de celebra autostradă care ar traversa munţii României. Traseul ciudat, „mai uşor de făcut“, propus de ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, aruncă în aer proiectul autostrăzii Iaşi - Târgu Mureş. Într-o declaraţie făcută în şedinţa Comisiei de buget a Parlamentului, şeful de la Transporturi a susţinut că Autostrada Iaşi-Târgu Mureş va deveni Autostrada Iaşi-Bacău-Braşov.

„Autostrada care să lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru Guvernul României. În ceea ce priveşte legătura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastră este următoarea. Pentru că este mai ieftin, este mai uşor de făcut şi trebuie făcută odată, oamenii ăia au aşteptări foarte mari. Şi vom proceda aşa. Facem autostradă Iaşi - Bacău - Oneşti - Valea Oituzului - Braşov. Este un traseu mult mai uşor de realizat“, a declarat ministrul Felix Stroe.



*Sursa video Facebook Cosette Chichirău



Acesta a mai afirmat că a prezentat ideea celor de la Bruxelles, iar finanţările vor fi asigurate de la instituţii precum Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. „Eu cred că este o veste bună pentru cetăţenii Moldovei“, a continuat Stroe, care a fost întrerupt de deputatul USR Cosette Chichirău, care i-a transmis că ieşenii vor să ajungă la Berlin nu la Braşov. „Eu v-am întrebat despre Iaşi - Târgu Mureş“, a spus Chichirău. În replică, ministrul a afirmat: „Iaşi - Tg. Mureş este Iaşi - Bacău - Oneşti - Braşov - Târgu Mureş“.



După alte câteva replici, ministrul Stroe şi-a nuanţat afirmaţia: „Nu am vrut să spun că am abandonat proiectul la care dânsa se referă şi care ar fi o crimă dacă ar fi abandonat. Dar, am zis să demarăm ceva... să nu stăm totuşi să aşteptăm, acolo sunt şi nişte probleme legate de proiectare, de studiul de fezabilitate, DNA a ridicat nişte dosare şi s-a oprit, deocamdată, proiectarea pe un anumit tronson“.



La începutul acestei luni, deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, a prezentat un amplu material despre impedimentele în demararea unui important proiect de infrastructură rutieră: Autostrada Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş.



În acest moment, Autostrada Iaşi-Târgu Mureş este cea mai mare investiţie rutieră din Master Planul Naţional de Transport. Autostrada A8, Târgu-Mureş – Iaşi – Ungheni, ar urma să aibă o lungime de circa 320 de kilometri. Valoarea de investiţie a întregului obiectiv a fost estimată la 8,9 miliarde de euro, autostrada Târgu Mureş - Ditrău (92 km) urmând să coste 2,12 miliarde euro, autostrada Ditrău - Târgu Neamţ (118 km) va fi 4,24 miliarde euro, iar autostrada Târgu Neamţ - laşi - Ungheni (101 km) - 2,52 miliarde euro. În a doua parte a acestui an, au avut loc mai multe proteste prin care locuitorii din toate judeţele Regiunii de Nord-Est au cerut începerea proiectului privind Autostrada Iaşi-Târgu Mureş.

Despre Autostrada Bacău-Braşov s-a mai discutat, iar din estimări reiese că valoarea este de aproape 3 miliarde de euro, având o distanţă de 160 de kilometri. Recent, senatorul băcăuan Dragoş Benea a postat pe pagina sa de Facebook: „Sper ca actualul guvern să găsească varianta de autostradă cea mai fezabilă, finanţabilă care să conecteze Moldova cu Transilvania. Populismul şi patriotismul local exagerat al unor politicieni a dăunat suficient Moldovei. Continui să cred că tronsonul Tg Neamţ-Tg Mureş este dificil de executat şi presupune costuri ridicate. Varianta Iaşi-Paşcani-Tg Neamţ-Bacău-Oneşti-Braşov este cea mai realistă propunere din toate punctele de vedere (costuri, relief, avize de mediu, conexiune la culoarele de transport IV şi IX). Parlamentarii PSD Bacău vor avea o poziţie comună susţinând proiectul de autostradă care are şansele cele mai mari de finanţare şi nu variantele pitoreşti, scumpe ce stau de un deceniu pe planşete“.