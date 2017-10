Bunicul condamnat pentru şantaj sexual. Cum s-a terminat idila pe care a avut-o cu o adolescentă de 16 ani

Constantin Tablan a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru şantaj, el fiind obligat să achite şi daune morale de 3.500 de lei tinerei sale amante. Decizia în cazul bărbatului a fost luată de Curtea de Apel Bacău, judecătorii publicând şi motivarea deciziei.



În document se precizează că Tablan a cunoscut-o pe partea vătămată Andreea M. în 2011, prin intermediul unei prietene de-a fetei. La acel moment, minora nu împlinise încă 16 ani, însă a fost de acord să întreţină raporturi sexuale cu Tablan, în schimbul sumei de 100 de lei. „Persoana vătămată a adăugat că, până în vara anului 2014, a mai întreţinut relaţii sexuale consimţite cu inculpatul, în schimbul unor sume de bani, fie în autoturismul acestuia marca Opel Vectra, fie în apartamentul inculpatului, situat în spatele magazinului Orion din municipiul Piatra Neanţ”, se mai arată în motivare.

Nu mai are voie să se apropie de fată



Fata a mai arătat că, începând cu 2013, ar fi dorit să înceteze să se mai vadă cu Tablan, însă acesta ar fi început să o contacteze telefonic insistent şi să o caute la şcoală. În 2014, părinţii fetei au găsit chiar un bilet lipit de uşa apartamentului, ce conţinea un mesaj de avertizare cu privire la conduita fetei.

Din acel moment, Andreea a încetat să se mai vadă cu Tablan, acesta cerându-i să întreţină raporturi sexuale cu el, altminteri va publica o serie de fotografii în care fata ar fi apărând întreţinând relaţii sexuale „cu un individ tatuat”.

În noiembrie 2016, Constantin Tablan a avut parte de o surpriză. După ce şi-a contactat amanta, aceasta a fost de acord să se întâlnească cu el la o pensiune. Minora purta aparatură de înregistrare şi a adunat astfel probe cu privire la şantajul bărbatului. În timp ce se aflau în cameră, poliţiştii au intrat şi l-au prins pe bărbat în flagrant.

„Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor descrise anterior, precizând că, prin demersurile asumate, a urmărit doar să continue întâlnirile cu partea civilă. Sub aspectul circumstanţelor personale, instanţa de fond a reţinut că inculpatul, în vârstă de 60 de ani, nu are antecedente penale, este integrat social (are o familie şi un loc de muncă stabil) şi a evidenţiat o atitudine de recunoaştere a faptei, colaborând cu organele judiciare implicate în cauză”, se mai arată în motivare.



Urmare a deciziei judecătorilor, Constantin Tablan nu mai are voie să se apropie la mai puţin de 50 de metri de Andreea M.

