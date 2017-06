FOTO Zeci de mii de participanţi la festivalul organizat în amintirea lui „Roca“, cel care a lucrat pentru Klaus Iohannis în campania electorală

Organizatorii celei de a doua ediţii a Rocanotherworld au anunţat bilanţul celor trei zile de festival, din perioada 9-11 iunie. „Festivalul organizat anual în amintirea lui Ioan Dan Niculescu, zis şi «Roca», a fost conturat în jurul conceptului de sharing şi a principiilor pe care acesta le-a îmbrăţişat de-a lungul vieţii, evenimentul devenind un alt fel de festival de muzică, artă contemporană, design li gastronomie, cu intrare liberă“, au transmis organizatorii.



Astfel, cei peste 25.000 de participanţi au experimentat un weekend diferit în Iaşi, în patru spaţii special amenajate. Unul a fost pe Strada Lăpuşneanu, pentru street art, un altul în curtea Casei Pogor, pentru street food şi activităţi de relaxare, la Skin Social a fost muzică techno/electronică, iar scena principală de la baza pârtiei de ski din Copou a fost destinată trupelor rock, rock alternativ, indie şi hip-hop.

Rocanotheworld 2017 FOTO Facebook Rocanotheworld

„Rocanotherworld 2017 a reunit 68 de artişti din trupe rock, DJ şi artişti contemporani. Pe scena festivalului de pe pârtia Copou au urcat trupe precum Firma, Subcarpaţi, Cred că sunt extraterestru, Pinholes, Luna Amară, Soundopamine, Fine It's Pink, Implant pentru Refuz,The Kryptonite Sparks, byron, Robin and the backstabbers. Muzica electronică s-a auzit non-stop în zona de agrement Ciric, la Skin Social“, au transmis organizatorii.





Artiştii participanţi au donat onorariile pentru a sprijini cauzele susţinute de festival. Astfel, tot profitul evenimentului va fi donat padocurilor care îngrijesc animalele fără stăpân şi către Casa Share, un ONG dedicat familiilor nevoiaşe şi construirii de case pentru aceştia.



Ioan Dan Niculescu a fost unul dintre coordonatorii campaniei online a preşedintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale din 2014. Alături de Vlad Tăuşance şi Radu Negulescu, Niculescu a coordonat una dintre cele mai de succes campanii politice online din România. În campania pentru Klaus Iohannis din 2014, el a fost cel care a stabilit coordonatele de brand. Ioan Dan Niculescu a fost şi creatorul sosului iute „Doamne Fereşte“.

Niculescu a murit într-un accident rutier produs pe DN2, la începutul lunii iunie 2016. La scurt timp, prietenii săi au organizat prima ediţie a Rocanotheworld.



