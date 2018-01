Fostul rector al Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, condamnat cu executare pentru favorizarea infractorului. Alţi trei profesori condamnaţi

În acelaşi dosar, Curtea de Apel Iaşi l-a mai condamnat pe prodecanul Facultăţii de Drept a universităţii, Dan Florin Drugă, la 3 ani de închisoare cu executare, pentru luare de mită. Cristian Bocancea şi Mark Bucuci, cadre didactice ale universităţii, au primit pedepse de 1 an şi 8 luni cu executare, respectiv 1 an şi 4 luni de închisoare cu amânarea pedepsei.



Anterior, alte persoane anchetate în acelaşi dosar au fost condamnate cu suspendare după ce şi-au recunoscut faptele.

Sorin Bocancea, care a fost găsit vinovat pentru favorizarea infractorului, nu a răspuns la telefon în cursul zilei de luni, pentru a comenta decizia instanţei.



Avocatul său a contestat însă decizia judecătorilor. „Instanţa a trimis apărarea în cantonament, nu a ţinut cont de absolut nimic de ceea ce s-a făcut în cursul cercetării judecătoreşti. Nu a ţinut cont de faptul că, de la bun început, argumentat, am spus că fost vorba de o provocare în acest dosar, pentru că s-a folosit un colaborator recrutat de DNA din rândul angajaţilor universităţii, colaborator care făcuse toate falsurile imputate celor doi, sub directa coordonare a organelor judiciare. Eliminând ceea ce noi am prezentat a rămas rechizitoriul aşa cum a fost formulat ca şi poezie făcută de procurori”, a spus Ionel Nechita, avocatul fraţilor Sorin şi Cristian Bocancea.

Care au fost faptele



Potrivit rechizitoriului, în perioada decembrie 2015 – 3 iunie 2016, Florin Drugă, în calitate de prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi şi titular de curs la disciplinele Teoria Generală a Dreptului şi Drept Penal, prin intermediul inculpatului Melinte Dan, a pretins de la un student suma de 18.900 lei în vederea promovării în anul al 3-lea de studii, la unitatea de învăţământ respectivă.



„Promovarea studentului urma să se realizeze în condiţiile în care acesta din urmă nu a susţinut în fapt examenele aferente anilor anteriori de studii, nu s-a prezentat la cursurile obligatorii şi nu a achitat taxele de şcolarizare la termenele prevăzute în Regulamentul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. În acest context, la data de 06 iunie 2016, inculpatul Drugă Dan - Florin a primit cu titlu de mită, de la studentul respectiv, suma de 19.000 lei din care, pentru „ajutorul” acordat, a remis ulterior inculpatului Melinte Dan 3.500 lei, ocazie cu care procurorii au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, a precizat DNA.



Procurorii spun că, în aceeaşi zi, Sorin Bocancea, în calitate de rector al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, în scopul împiedicării şi îngreunării cercetărilor în dosarul respectiv, nu a predat organelor de urmărire penală, la solicitarea acestora, cataloagele aferente anului 1 de studii al Facultăţii de Drept din cadrul aceleiaşi universităţi, anul universitar 2014-2015, cunoscând faptul că aceste probe ar fi îngreunat situaţia juridică a inculpatului Drugă Dan Florin.

Secretara a recunoscut

„La data de 07 iunie 2016, în aceeaşi calitate şi în acelaşi scop, inculpatul i-a determinat pe inculpaţii Bucuci Mark şi Bocancea Antonie Cristian, cadre didactice în cadrul aceleiaşi instituţii, să facă menţiuni necorespunzătoare adevărului în „Catalogul pentru examene/verificări/colocvii” pentru Anul 1, prin care se atesta în fals faptul că studentul respectiv obţinuse note de trecere la şase materii, în condiţiile în care acesta nu a susţinut în fapt acele examene”, au mai spus procurorii.



Aceştia au mai arătat că, pe 06 iunie 2016, urmare a faptului că procurorii anticorupţie au solicitat reprezentanţilor Universităţii Petre Andrei din Iaşi mai multe cataloage, inculpata Zaharia Ana Liliana, în calitate de secretar şef al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, a introdus fără drept date în sistemul informatic al instituţiei respective de învăţământ. Concret, aceasta a inserat în situaţia şcolară a aceluiaşi student, aflată în baza de date informatizată a facultăţii pentru anul I de studii, date necorespunzătoare adevărului şi anume faptul că acesta a obţinut creditele aferente promovării examenelor la mai multe discipline.



„În cauză, procurorii anticorupţie au încheiat cu inculpata Zaharia Ana Liliana un acord de recunoaştere a vinovăţiei, cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals informatic. În prezenţa apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, că este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, au încheiat procurorii.