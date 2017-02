Ţidula „disidentului” Chirica adresată premierului Grindeanu: „Am decis să nu mai acceptăm acest tratament incorect”

Scrisoarea remisă lui Sorin Grindeanu este semnată de către primarii PSD din judeţul Iaşi, potrivit documentului obţinut de reporterii Ziarului de Iaşi. Conţinutul acestuia este unul critic la adresa “guvernanţilor de toate culorile politice” care, în ultimii 27 de ani, ar fi discriminat zona Moldovei în privinţa marilor investiţii.

Scrisoarea semnată de Mihai Chirica vine în contextul în care, săptămâna trecut, consilierul local Andrei Postolache a susţinut într-o postare publică că bugetul de investiţii atribuit celor şase judeţe din zona Moldovei este, la un loc, mai mic decât bugetul atribuit judeţului Teleorman.



Mihai Chirica s-a remarcat în ultima perioadă cu o serie de declaraţii critice la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, despre care a spus că ar trebui să să aplice un leadership diferit la vârful partidului. Acelaşi Chirica a criticat ordonanţa 13 când aceasta nu era încă abrogată şi a fost singurul lider important din PSD care i-a cerut demisia lui Florin Iordache, fostul ministru al Justiţiei.

Mai jos, conţinutul scrisorii adresate lui Sorin Grindeanu (sursa, Ziarul de Iaşi)

„Îndrăznim să vă transmitem această scrisoare într-un moment extrem de important pentru viitorul României şi al partidului nostru, deopotrivă. Noi continuăm să credem în determinarea şi puterea PSD de a dezvolta România! Dar există pe harta UE o regiune economică – Regiunea de Nord-Est -, care este printre cele mai sărace zone ale întregului continent european. De asemenea, există în această regiune un judeţ – judeţul Iaşi -, a cărui administraţie face, în pofida tuturor dificultăţilor, eforturi susţinute pentru a asigura locuitorilor săi un trai decent. Din păcate, mai există, de 27 de ani, şi o condamnabilă indiferenţă a guvernanţilor de toate culorile politice faţă de problemele majore ale acestei zone. Este un adevăr trist că aproape niciuna dintre promisiunile făcute regiunii noastre în campaniile electorale de către partidele câştigătoare nu a fost pusă ulterior în practică! Acesta, spun mulţi dintre oamenii cu care vorbim, este motivul principal care stă la baza izolării şi înapoierii economice a Regiunii de Nord-Est şi a judeţului Iaşi! De aceea, noi, primarii PSD din judeţul Iaşi, am decis să nu mai acceptăm acest tratament incorect şi inechitabil la care suntem supuşi de către administraţia centrală. Am făcut eforturi foarte mari pentru a-i convinge pe oameni să îndrăznească să creadă în PSD şi am şi reuşit. Am avut rezultate bune atât la alegerile locale, cât şi la cele parlamentare, dar plusul de încredere pe care l-am câştigat cu ajutorul, dar şi pentru partidul nostru se poate risipi dacă nu suntem susţinuţi şi dacă Guvernul nu implementează proiectele promise pentru regiune. Vă rugăm, Domnul Prim-Ministru, să înţelegeţi corect mesajul nostru: nu este vorba de un protest, ci doar de încercarea de a împlini cererile legitime ale sutelor de mii de locuitori ai judeţului nostru. Noi credem, Domnule Prim-Ministru, că Dumneavoastră puteţi şi doriţi să demonstraţi că ieşenii nu au fost păcăliţi încă o dată! Ieşenii au votat PSD pentru că, aşa cum i-am îndemnat, au îndrăznit să creadă în România, adică în dreptate socială, în prosperitate, într-o administraţie realizată în beneficiul cetăţeanului plătitor de taxe. De aceea, credem că a venit vremea să sprijiniţi fără ezitare toate proiectele locale şi importante şi să investiţi masiv în infrastructura zonei, pentru a menţine încrederea atât a membrilor de partid, cât şi a tuturor românilor din această parte încercată de ţară. Nu vrem avantaje suplimentare şi beneficii nemeritate, ci o strategie, o viziune coerentă, un plan concret şi realizabil care să ducă la dezvoltarea durabilă, prea mult întârziată, a Regiunii de Nord-Est. Municipiul Iaşi se schimbă în bine, exportând prosperitate şi stabilitate comunelor limitrofe, dar, fără implicarea şi ajutorul Guvernului condus de Domnia Voastră, zonele mai îndepărtate de Iaşi vor rămâne condamnate la sărăcie şi izolare. Avem încredere, Domnule Prim-Ministru, că veţi arăta că vă pasă!”