România secolului XXI: mii de oameni trăiesc fără apă la bloc. Vara, problema se transformă într-o adevărată bombă biologică

Vremea caniculară din ultimele zile (în sudul Moldovei au fost peste 42 de grade Celsius la umbră) a transformat într-un coşmar viaţa a mii de locuitori ai Galaţiului. În mai multe cartiere şi intersecţii din oraş, aerul a devenit irespirabil din cauza mirosului greu, de fecale şi de resturi în descompunere, stârnind revolta locuitorilor, care solicită autorităţilor să ia măsuri.

Ceea ce puţină lume ştie, însă, este că mirosul pestilenţial are la origine o situaţie dramatică perpetuată la Galaţi de ani de zile: miile de apartamente debranşate de la reţeaua de apă potabilă din cauza datoriilor pe care asociaţiile de proprietari le au către operatorul public de utilităţi Apă Canal SA. Practic, segmente importante de canalizare sunt pur şi simplu pe jumătate înfundate de dejecţii, dat fiind că din blocurile debranşate nu ajunge în canalizare suficientă apă cât să facă sistemul de scurgere să funcţioneze la parametrii proiectaţi.

25.000 de oameni cu apa tăiată

Potrivit datelor furnizate de Apă Canal SA Galaţi, nu mai puţin de 8.000 de apartamente din Galaţi, în care locuiesc circa 25.000 de oameni, au rămas fără apă potabilă în ultimii ani. Cauza debranşărilor la scară largă (vorbim despre 10% dintre locuinţele din oraş) este neplata facturilor de către asociaţiile de proprietari. De fapt, 44 din cele 727 de asociaţii din Galaţi nu mai au deloc contract cu Apă Canal SA.

Totuşi, mai bine de 80% dintre cei debranşaţi au încheiat contracte individuale pentru apă, şi-au plătit datoriile şi acum au reţele separate. Mai rămân în continuare, însă, aproape 1.000 de apartamente (cu aproximativ 3.000 de locatari), ale căror robinete au secat, în unele cazuri, şi de trei-patru ani. Iar printre cei cu apa tăiată se numără şi oameni care au facturile plătite la zi, însă au ghinionul să aibă vecini rău-platnici.

„Eu nu am niciun leu datorie la întreţinere, dar nu am apă. Nu am ce să fac dacă vecinii nu plătesc. Şi nici nu pot să fac branşament separat. Cresc singură doi copii şi sunt şomeră de doi ani. Nu am cum să plătesc 9-10 milioane (N.R. lei vechi) pentru instalaţie separat”, ne-a spus Mariana Pralea.

Cei de la Apă Canal spun că oamenii care nu au datorii, dar sunt debranşaţi din cauza asociaţiei, primesc apă potabilă cu cisternele, care trec de două ori pe săptămână pe fiecare stradă afectată. „Pentru consumatorii debranşaţi pentru datorii nu avem această obligaţie. Dar pentru că este posibil ca în aceste asociaţii să avem şi locatari care nu au datorii, trimitem cisterna şi alimentăm aceste zone”, a declarat Cornelia Arnăutu, purtătorul de cuvânt al Apă Canal SA.

Apă de la ţâşnitoarea din parc

Gălăţeanul Ion Mânăscurtă (67 ani) locuieşte în cartierul Micro 39 şi nu mai are apă rece (şi nici caldă) de un an şi jumătate. Stă la bloc, în secolul 21, dar trăieşte în condiţii de secolul 14.

„Am o pensie mică şi nu îmi permit să achit toate facturile. De asta am ajuns în această situaţie şi acum luăm apă cu bidoanele, de la cisternă, de două ori pe săptămână. Consumăm la baie, pentru gătit, în jur de 100 de litri la două zile. Dacă se termină apa din bidoane mai înainte de a veni cisterna, mă duc şi iau de la ţâşnitoarea din parc. Dar nici aceea nu merge tot timpul. Uneori e închisă, aşa că mă duc la o fântână făcută de cineva aproape de tunel. Sunt vreo trei kilometri dus întors.Nu-i bună de băut, dar măcar am ce pune în WC”, ne-a spus Ion Mânăscurtă.





Reprezentanţii societăţii Apă-Canal spun că cisternele îşi respectă programul obişnuit, chiar şi zilele acestea când temperaturile sunt în creştere. „Avem 4-5 cisterne care asigură fiecare circa şapte metri cubi de apă, iar oamenii din cartiere ştiu deja programul obişnuit al acestora”, a menţionat Apă Canal.

6,8 miliarde de litri de apă neplătită

Debitul restant al celor 44 de asociaţii sistate la Galaţi este de 10,5 milioane de lei. În total, operatorul de utilităţi are de recuperat de la clienţii din municipiu 28.551.000 lei (circa 6,5 milioane de euro, adică echivalentul a 6,8 miliarde de litri de apă!), iar cea mai mare datorie la Apă-Canal, de circa 1,4 milioane de lei o are asociaţia de proprietari nr. 850.





Majoritatea asociaţiilor sistate au datorii mai vechi de 270 de zile de la emiterea facturilor şi ca să nu mai rămână fără apă rece, mulţi locatari au preferat să îşi facă branşamente individuale contra-cost, numai avizele necesare de la Apă-Canal costând 185 de lei. La acestea se adaugă însă documentaţia tehnică de circa 150 de lei, plus materialele necesare şi manoperă. Costurile totale, în funcţie de etajul care se află apartamentul, sunt între 900 şi 1.300 de lei.

Interesant este că în mai bine de un sfert dintre cazurile de asociaţii cu datorii uriaşe către furnizorii de utilităţi (spre exemplu datoriile restante sunt de peste 30 de milioane de euro la sistemul de termoficare, care este în faliment) situaţia nu a fost generată de proprietarii rău-platnici, ci de înşelăciunile puse la cale de administratori, care au furat pur şi simplu banii încasaţi de la proprietari. La instanţele gălăţeni sunt în lucru (în diverse faze) nu mai puţin de 48 de dosare penală pe această temă, prejudiciul total de recuperat fiind de peste 4,5 milioane de euro.