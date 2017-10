Patru elevi au creat robotul ecologist: foloseşte energie regenerabilă şi salvează o specie de peşti pe cale de dispariţie

Toată lumea spune despre ei că sunt geniali. Îi cheamă Alexandra Buruiană, Mihai Profir, Robert Enache şi Dănuţ Constantin Oprea, au doar 17 ani, sunt din Galaţi şi îi uneşte o pasiune comună de mare viitor: robotica. Şi-i mai uneşte şi faptul că formează echipa naţională a României care ne va reprezenta ţara la Olimpiada Internaţională de Robotică din Costa Rica, din luna noiembrie a acestui an.

Învaţă în clasa a XI-a la două licee prestigioase din Galaţi şi au reuşit performanţa de a se califica la olimpiada internaţională după o mulţime de peripeţii şi după ce câţiva oameni cu suflet au decis să le asigure fondurile necesare pentru cercetare şi pentru a participa la olimpiada naţională din vara lui 2017, competiţie pe care au câştigat-o detaşat, şi, acum, pentru a merge să concureze tocmai în America Centrală, la San Jose.

Alexandra Buruiană, singura fată din echipa naţională de robotică a României învaţă la Colegiu Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi şi nu este pasionată doar de robotică, ci excelează şi la materii conexe precum matematica, informatica şi fizica. „Îmi place să studiez, îmi place să mă distrez, sunt un tânăr normal din toate punctele de vedere. Robotica înglobează foarte multă ştiinţă, dar şi foarte multă distracţie. Probabil de asta m-a atras“, spune Alexandra.

Cei trei băieţi ai „Naţionalei“, Mihai Profir, Robert Enache şi Dănuţ Constantin Oprea, învaţă la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“ şi nu construiesc doar roboţi împreună, ci au şi alte activităţi comune, nu toate cu substrat ştiinţific. „Suntem pasionaţi de roboţi, dar asta nu-i totul pentru noi. Avem o mulţime de alte pasiuni, unele comune, altele împreună cu alţi prieteni decât coechipierii“, spune Mihai Profir.

Robotul piscicultor

Vedeta echipei este robotul creat de Alexandra Buruiană, Mihai Profir, Robert Enache şi Dănuţ Constantin Oprea. Numele lui este „Hot Steel“ şi este un fel de inginer piscicultor. Adică ştie să crească peşti ca nimeni altul, iar principala lui ţintă este salvarea speciilor pe cale de dispariţie. De altfel, tema competiţiei din Costa Rica este „Sustainabots“, dat fiind că maşinăriile concepute de concurenţi trebuie să se subordoneze obiectivului de a încerca să rezolve, fie şi măcar în parte, probleme spinoase cu care se confruntă omenirea în prezent precum: schimbările climatice, energia verde, biodiversitatea, poluarea, oraşele industriale curate şi perpetuarea vieţii pe Terra.

Cei patru elevi, coordonaţi de profesorii Cătălina Stanca, Daniela Ilie Daniela şi Mirela Voinea, vor participa în perioada 10-12 noiembrie la Olimpiada Internaţională de Robotică din Costa Rica alături de alte câteva sute de echipe din toată lumea. ”În 2013 a avut loc la Bucureşti prima fază naţională a olimpiadei de robotică. De atunci, participă mai multe echipe din Galaţi, cât şi din alte oraşe din ţară. Echipa de la Galaţi concurează în acest an la categoria ”creativitate”, care are ca temă ”roboţi pentru dezvoltare durabilă”. O parte din suportul logistic pentru acest proiect a fost oferit de Facultatea de Inginerie. Robotica este o disciplină care, deocamdată, este o disciplină extrcurriculară. Olimpiada de robotică are ca scop dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenţilor şi elevilor în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică. Proiectul creat de elevii de la Galaţi este foarte complex, de menţionat fiind că au muncit şase luni la el ”, ne creionează inginerii Carmen Rusu şi Luigi Mistodie, din cadrul Facultăţii de Inginerie din Galaţi, un scurt tablou vizavi de ce înseamnă olimpiada de robotică la nivel mondial.





Robotul creat de elevii din Galaţi are zeci de motoare şi senzori FOTO Valentin Trufaşu

Facultatea de Inginerie din Galaţi organizează competiţia regională de robotică. Ideea de a crea un robot care să permită creşterea şi îngrijirea sturionilor se centrează pe una dintre temele propuse concurenţilor la Olimpiada Internaţională de Robotică, fiind vorba de ”Viaţa pe planetă”. Practic, nişte copii din Galaţi au venit cu o idee pentru salvarea de la extincţie a unei specii emblematice pentru Terra, despre care se crede că există din perioada preistorică. Cei patru elevi au vizitat Facultatea de Piscicultură, de unde au obţinut informaţii pentru a-şi pune în practică proiectul.

”Am aflat că sturionii sunt o specie pe cale de dispariţie din cauza diverselor activităţi umane, cum ar fi pescuitul excesiv şi braconajul. Profesorii de la Piscultură ne-au spus că există probleme la creşterea sturionilor în captivitate, cum ar fi impurităţile care se depun pe pereţii bazinilor şi care sunt foarte greu de îndepărtat după o perioadă”, ne-a declarat Alexandra Buruiană. Sturionii sunt o specie de peşti care ajunge la maturitate destul de greu, între cinci şi 10 ani, fiind crescuţi pentru carnea, icrele şi cleiul care se extrage din ei.

20 de motoare şi 14 senzori

Robotul conceput de tinerii din Galaţi are 20 de motoare, nouă plăci de bază şi 14 senzori, fiind creat pentru creşterea sturionilor până la vârsta de un an, urmând ca apoi să fie eliberaţi în Dunăre, pentru repopularea apei cu această specie de peşti. ”Este perioada critică pentru ei, când cei mai mulţi mor”, ne explică Robert Enache. Elevii pasionaţi de robotică au gândit sistemul pe mai multe module, fiecare dintre ele având o funcţie în creşterea şi îngrijirea sturionilor.

Primul modul permite hrănirea peştilor la câteva ore prin eliberarea de grăunţe în apă, iar un alt roboţel va curăţa marginile bazinelor de impurităţi. În cazul ultimului modul amintit, pentru demonstraţia de la Olimpiada Internaţională de Robotică din Costa Rica se va face o curăţare a bazinului cu apă la câteva minute, dar planul olimpicilor şi a profesorilor coordonatori este să doteze robotul cu un senzor, care să permită activarea sistemului de curăţare ori de câte ori nivelul de impurităţi va depăşi o anumită limită. ”Robotul va fi dotat cu o perie rotitoare, care va curăţa pereţii bazinului, sistemul fiind mai eficient decât cel clasic, care se foloseşte în prezent.

Diferenţa este că sistemul nostru curăţă bazinele cu peştii înăuntru, iar cel clasic se bazează pe mutarea sturionilor în timpul curăţării, lucru care îi stresează, şi pe folosirea de substanţe chimice la curăţare, care îi pot afecta”, detaliază Dănuţ Constantin Oprea. Un alt robot colectează diverse informaţii din apă, cum ar fi oxigenul dizolvat, PH, temperatură şi nivelul de nitraţi şi nitriţi.

Acelaşi modul controlează şi mai multe pompe recirculante, ne spune Mihai Profir, apa fiind purificată printr-un sistem acvaponic. Acvaponia este un ecosistem în care deşeurile peştilor devin resurse pentru plante. Printr-un sistem recirculant, prin intermediul sistemului de filtrare, bacteriile benefice descompun deşeurile peştilor în compuşi chimici uşor de absorbit de către plante (legume, fructe).

Apa este purificată prin acvaponie

Revenind la robotul creat de elevi, dacă unul dintre parametrii amintiţi cresc sau scad peste o anumită limită, sistemul acvaponic se activează automat pentru a curăţa apa. Practic, apa iese plină de impurităţi printr-o parte a bazinului unde sunt sturionii şi intră prin altă parte, purificată de plante.

”Sistemul acvaponic este folosit în special pentru nitriţi şi nitraţi. Ei sunt baze, iar prin reacţie cu granulele de argilă, care au o componentă acidă, se produce o reacţie şi se crează un mediu neutru”, ne explică Alexandra Buruiană. Olimpicii au adăugat şi ceea ce se numeşte ”cădere” în limbaj tehnic, ce înseamnă că apa curată este pompată în bazin aşa cum se întâmplă la o cascadă naturală, pentru a o oxigena mai bine. Un alt robot se ocupă de recoltarea plantelor ajunse la maturitate îm sistemul acvaponic şi replantarea noilor răsaduri.

”Un braţ robotizat va face toate aceste operaţiuni. Se pot creşte ridichi, salată, spanac şi sfeclă. Timpul de creştere al acestora este de la 10 până la 30 de zile”, punctează Mihai Profir. Următorul modul al robotului este cel care se ocupă de controlul şi captarea energiei de la mai multe panouri solare, ceea ce face invenţia elevilor din Galaţi nu numai ecologică, dar şi 100% autonomă. ”Robotul va mişca permanent panourile solare după poziţia soarelui, astfel încât să capteze lumina solară pe toată durata zilei”, precizează Robert Enache.

Ultimul robot se va ocupa de monitorizarea permanentă a sturionilor în bazine, astfel încât să detecteze mişcările lor şi o eventuală îmbolnăvire, dar şi dacă au ajuns la dimensiunile la care pot fi eliberaţi în Dunăre. Preocupaţi să finalizeze robotul la timp pentru a avea şanse la câştigarea Olimpiadei Internaţionale de Robotică, elevii nu s-au gândit încă la un cost al invenţiei lor, dar o vor face în viitorul apropiat, pentru că vor să îşi pună în practică creaţia.