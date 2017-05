VIDEO Desfiinţarea Ateneul Popular i-a provocat secretarului municipiului probleme de conştiinţă. Acesta nu a avizat proiectul primarului Misăilă

Presiunea opiniei publice la adresa edililor, pe marginea subiectului desfiinţării Ateneului Popular, ca instituţie cu personalitate juridică, pare ca a dat roade. După ce la şedinţa trecută aleşii au votat proiectul primarului Misăilă de trecere a Ateneului Popular în subordinea Teatrului Municipal, astăzi secretarul municipiului a ţinut să facă o precizare importantă legată de modul cum s-a votat atunci.

Deşi în şedinţa din luna aprilie s-a exprimat fără echivoc cu privire la faptul că pentru proiectul în cauză nu era nevoie de două treimi, astăzi secretarul Eduard Corhană a descoperit că nu-l poate lăsa conştiinţa să avizeze acea hotărâre.

"După şedinţă, am reluat un pic legislaţia în materie şi am găsit Ordonaţa de Urgenţă Nr. 118 din 2006, care vorbeşte de faptul că reorganizarea instituţiilor de cultură se face cu două treimi din voturi. În aceste condiţii, am fost nevoit, conform propriei conştiinţe, să nu avizez hotărârea şi i-am cerut prefectului să se pronunţe în funcţie de ceea ce s-a inserat în text şi i-am transmis şi opinia mea", a preciyat Eduard Corhană.