Spectacole dedicate eroilor din Primul Război Mondial, anchetate de DNA

Procurorii DNA Galaţi au început urmărirea penală, cu privire la faptă, într-un dosar care vizează modul în care autorităţile judeţene din Vrancea, în speţă Muzeul Vrancei, au atribuit un contract în anul 2015 pentru organizarea de spectacole în memoria eroilor care s-au jertfit în Primul Război Mondial.

Evenimentul a avut loc în august 2015 şi a costat bugetul judeţului 556.200 de lei, contractul fiind atribuit firmei Infinity Sound SRL, o societate care este "abonată" la evenimentele plătite din bani publici în Vrancea.

"Dosarul este în lucru pe rolul DNA-Serviciul Teritorial Galaţi, în acest moment fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (in rem). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o faptă", se arată într-un răspuns al DNA.

Este foarte posibil ca procurorii să se fi sesizat în acest caz în urma verificărilor realizate de inspectorii Curţii de Conturi.

Ce spune Curtea de Conturi

Inspectorii Curţii de Conturi menţionează în raportul dat publicităţii acum o lună despre faptul că serviciile artistice achiziţionate pentru organizarea de evenimente de către Muzeul Vrancei reprezintă peste 50% din plăţile efectuate în anul 2015 pentru bunuri şi servicii.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, achiziţiile directe de bunuri şi servicii făcute în anul 2015 de Muzeul Vrancea, dar şi de Centrul Cultural Judeţean, s-au realizat fără a avea la bază o procedură operaţională prin respectarea căreia să se asigure utilizarea fondurilor publice în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă.

"În acest sens, sunt de exemplificat serviciile artistice achiziţionate pentru organizarea de evenimente şi care reprezintă peste 50% din plăţile efectuate în anul 2015 pentru bunuri şi servicii la nivelul unor ordonatori terţiari de credite din subordinea UATJ Vrancea. Abaterile s-au consemnat la entităţile subordonate: Muzeul Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea", se arată în raportul Curţii de Conturi.

Directorul Muzeului Vrancea nu a răspuns la telefon pentru a oferit relaţii despre dosarul aflat în lucru la DNA.

La vremea respectivă, sub genericul "98 ani de eroism în Vrancea", au fost organizate la mausoleele din Focşani, Mărăşeşti şi Soveja, dar şi în Piaţa Unirii din municipiul Focşani, o serie de evenimente dedicate comemorării jertfei eroilor din luptele care au schimbat soarta României în Primul Război Mondial.

În spectacole şi-au dat concursul Nicolae Botgros şi Orchestra Naţională de Muzică Populară “Lăutarii” din Chişinău, Sofia Vicoveanca, Sava Negrean Brudaşcu, Mihai Ciobanu, Floarea Calotă, Veta Biriş, Nicolae Furdui Iancu, Marius Ciprian Pop, Nicolae Sabău, Ion Ghiţulescu, Tudor Furdui Iancu, Cătălin Haşa, Sebastian Stan, Cristian Pomohaci.

Evenimentul a fost repetat şi în 2016, dar cu Centrul Cultural Vrancea în calitate de promotor.