Primarul Focşaniului, executat silit de fosta nevastă. Cât trebuie să plătească edilul

După ce a trecut printr-un lung divorţ, primarul Cristi Misăilă are probleme din cauza neonorării obligaţiilor stabilite de justiţie.

Edilul a fost dat pe mâna executorilor judecătoreşti de fosta soţie, Valeria Maria Misăilă, de care a divorţat imediat după ce a ajuns în funcţia de primar.

Femeia a arătat că din anul 2016, de când s-a separat de Cristi Misăilă, acesta nu a plătit decât în parte pensie alimentară celor două fetiţe.

Magistraţii de la Judecătoria Focşani au decis, definitiv, încuviinţarea executării silite a primarului.

“Admite cererea formulată de BEJ Asociaţi Bîrsan Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria. În temeiul art. 666 alin. 3 N.C.Pr.Civ, încuviinţează executarea silită a titlului executoriu: Sentinţa civilă nr. 1395/28.06.2017 pronunţată de Judecătoria Tecuci în dosar nr.10907/231/2016, împotriva debitorului MISĂILĂ CRISTI VALENTIN, la cererea creditoarei MISĂILĂ VALERIA MARIA (dosar de executare nr. 230/26.04.2018). Executarea silită se va face în toate modalităţile de executare prevăzute de lege. Se va face aplicarea art. 666 alin 8 N.C.Pr.Civ. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică şi dată în camera de consiliu, astăzi, 16 mai 2018”, se arată în decizia magistraţilor.

Primarul bun de plată 2.000 de lei pe lună

Potrivit sentinţei civile de divorţ, primarul Misăilă are stabilită obligaţia de a plăti lunar câte 1.000 de lei celor două fetiţe.

Acesta ne-a declarat că îşi va onora obligaţiile către cei doi copii, dar vrea o eşalonarea a sumei.

"Eu am aşteptat finaiizarea divorţului şi s-a luat în calcul această pensie alimentară de la data introducerii acţiunii, în 2016. Eu am plătit suma stabilită de instanţă, dar mai sunt debite din urmă, în sumă de 27.000 de lei. Am plătit 10.000 de lei şi mai am 17.000 de lei, bani pe care am propus să-i dau eşalonat. Fosta soţie îi vrea pe toţi odată, dar nu am posibilitatea. Am rate mari şi din salariu nu-mi mai rămâne mare lucru. O să mă gândesc dacă fac contestaţie la executare", ne-a declarat primarul Misăilă.

Fosta soţie ne-a spus că suma rămasă de achitat este mai mare, respectiv 23.000 de lei.

"Eu lupt pentru dreptul fetelor şi nu cer nimic în plus decât să se aplice legea. Este un drept al lor de care nu trebuie private", ne-a spus Valeria Misăilă.

Salariul actual al primarului este de 17.100 de lei, din care venit net este de 10.000 de lei.

Pe rolul instanţei se mai află un dosar în care fosta soţie îi cere lui Cristi Misăilă majorarea pensiei de întreţinere pentru copii, în condiţiile în care legea spune că pensia de întreţinere este o treime din venitul părintelui.