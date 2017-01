O elevă de 12 ani din Focşani acuză că a fost abuzată sexual, doi ani, de concubinul mamei sale. Mama fetei susţine că s-a întâmplat o singură dată

La sfârşitul săptămânii trecute, o elevă în clasa a VI-a la Şcoala Generală Nr. 3 din Focşani s-a confesat unor colegi că trăieşte o adevărată dramă acasă, prin faptul că de doi ani este abuzată sexual de bărbatul cu care mama sa are o relaţie de concubinaj.

Mărturisirile fetei i-au şocat pe colegi ei, care nu au stat prea mult pe gânduri şi s-au dus direct la conducerea şcolii, căreia i-au povestit întâmplarea auzită din gura fetei.

“Ea s-a destăinuit la doi copii, iar ei au venit repede să-mi spună. Prin urmare, am chemat-o pe elevă, care mi-a confirmat de faţă cu diriginta ei drama prin care trece, apoi am chemat-o şi pe mamă. Iniţial, mama a negat, dar apoi a recunoscut că s-a întâmplat o singură dată. Am anunţat Poliţia, Inspectoratul Şcolar şi Protecţia Copilului. Este o elevă bună, dar cu oscilaţii”, ne-a declarat directorul şcolii, Florin Tudosă.

Eleva le-a spus psihologilor că a fi abuzată sexual încă de când se afla în clasa a IV. Mărturisirile copilei i-au determinat pe reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului să instituie o măsură de urgenţă, fata fiind preluată imediat în sistemul de protecţie.

“Până la finalizarea anchetei, se află la noi şi este consiliată permanent. Se fac cercetări cu poliţia, iar fata a fost dusă şi la spital, pentru analize. Şi Serviciul Medico Legal investighează cazul. Am înţeles că în familie există o situaţie tensionată de mai mult timp”, ne-a declarat Adina Lăţcan, purtător de cuvânt la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz şi nu au luat nicio măsură împotriva persoanei acuzate. În schimb, toate părţile au fost audiate, fiind efectuată şi o expertiză medicală care nu a fost făcută publică.

“În cauză a fost întocmit dosar penal şi se fac cercetări în continuare”, ne-a precizat scms. Bogdan Toader, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Vrancea.