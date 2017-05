Mausoleele din Vrancea pot fi vizitate gratuit timp de o săptămână

Trei dintre cele patru mausolee vrâncene, cele de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja, vor putea fi vizitate gratuit, de luni, 8 mai şi până vineri, 12 mai.

“Consiliul Judeţean Vrancea se alătură în acest an campaniei lansate de către Comisia Europeană – Europe In My Region – prin organizarea în perioada 8-12 mai 2017 a unor activităţi de promovare de tip porţi deschise la Mausoleele Eroilor de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja, mausolee ce sunt incluse în proiectul implementat de către administraţia judeţeană intitulat <<Drumul de Glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial>>”, potrivit unui comunicat al Consiliului Judeţean Vrancea.