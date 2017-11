Marian Oprişan, lăsat fără permis de conducere din cauza vitezei excesive

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, are din nou probleme cu legea rutieră. Poliţiştii de la Serviciul Rutier Buzău l-au oprit miercuri după-amiază în trafic între Buzău şi Râmnicu Sărat, după ce aparatul radar l-a surprins, potrivit unor surse poliţieneşti, conducând cu 191 km/h.

De altfel, a fost şi cea mai mare viteză a zilei de astăzi depistată de poliţiştii din Buzău. Lui Oprişan i s-a reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni şi va primi amenda maximă.

„Mă apropiam de localitatea Oreavu, când am fost oprit şi mi s-a spus că am depăşit viteza regulamentară. Eu nu am văzut niciun radar şi nu cred că am avut viteză peste limita legală. De aceea, voi contesta măsura ridicării permisului”, a declarat Marian Oprişan pentru Monitorul de Vrancea.

Nu este pentru prima dată când şeful Consiliului Judeţean Vrancea se află într-o astfel de situaţiei. În 2014, acesta a fost depistat cu peste 100 de kilometri pe oră în judeţul Bacău.

Iniţial, Oprişan a negat că i s-a reţinut permisul de conducere, dar ulterior a recunoscut. Marian Oprişan a contestat procesul-verbal de contravenţie. Ulterior, a avut loc şi un proces pierdut de şeful CJ Vrancea.