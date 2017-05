„Mâinile curate salvează vieţi“ în şcolile din Focşani

Sub denumirea ”Mâinile curate salvează vieţi”, campania derulată de Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor a ajuns în trei şcoli din Focşani, unde elevi din clase diferite au putut învăţa de la medicul Diana Stoica modalitatea de a se spălacorect pe mâini.

Au ridicat sus mâinile, ”prezent”, la campanie, clasele a VII-a B de la Şcoala nr. 3, diriginte Tatiana Bănică, a III-a B de la Şcoala ”Diuliu Zamfirescu”, învăţătoare Mariana Iamandei, şi a II-a C de la Şcoala ”Alexandru Vlahuţă”, învăţătoare Gina Nedelcu. Copiii au putut vedea direct efectul mâinilor curate în ”Cutia Neagră”, sub efectul unei lampe cu UV, sub îndrumarea medicului Diana Stoica, vicepreşedinte ANPP Vrancea.

"Mulţumim pentru înţelegere şi colaborare şi directorilor celor trei unităţi şcolare: Florin Tudosă, Petrică Moraru şi Valy Ţigănuş. Reiterăm faptul că astfel de demersuri ar fi binevenite în toate unităţile şcolare din oraş, dar şi din judeţ, iar pentru extinderea campaniei ”Mâinile curate salvează vieţi” ne bazăm pe parafarea unor protocoale de colaborare cu autorităţile locale. De altfel, prezent la conferinţa de lansare a ANPP Vrancea, viceprimarul municipiului Focşani, Marius Iorga, şi-a arătat deschiderea pentru o colaborare a ANPP Vrancea cu Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Medicina Şcolară, fapt pentru care îi mulţumim. Cele trei vizite la şcolile din Focşani ne-au arătat cît de importantă este prevenţia şi educaţia pentru sănătate în unităţile şcolare", a menţionat Ana-Maria Dimitriu, preşedinte ANPP Vrancea.