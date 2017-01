Viceprimarul comunei Daneţi şi-a deszăpezit curtea cu utilajele primăriei, iar zăpada a aruncat-o la vecini: „Nu recunosc nimic“ VIDEO

Localnicii comunei doljene Daneţi au declarat că viceprimarul a greşit în momentul în care a folosit un utilaj plătit din banii primăriei în scop personal. „Are putere şi face absolut ce vrea. Noi am dat zăpada din faţa curţii cu lopata, iar el scos-o din curte cu utilajul primăriei. Am rămas fără cuvinte când am văzut imaginile“, a povestit un localnic.

Oamenii au declarat că viceprimarul a greşit atunci când a folosit utilajul primăriei în scop personal

Am cerut lămuriri viceprimarului comunei Daneţi, însă Mihai Atitienei nu a recunoscut absolut nimic. Pe imaginile filmate de localnici se vede clar că utilajul primăriei iese din curtea acestuia. „Sunt imagini din curtea dumneavoastră? Nu! Este în drum, nu este în curte. Nu este adevărat nimic. Nu recunosc absolut nimic“, a precizat viceprimarul comunei Daneţi.

Zăpada din curtea viceprimarului a fost depozitată la vecini. „Ne-a adus nouă zăpada la poartă. Foarte frumos a făcut viceprimarul. Ne-a făcut un cadou acum. Utilajul primăriei este folosit pentru curtea dumnealui. Banii primăriei se duc tot la dânsul. În România totul este posibil“, a spus bărbatul care s-a trezit cu zăpada în faţa porţii.

Viceprimarul a dat ordin ca zăpada din curte să fie aruncată la vecini

Primarul comunei doljene Daneţi nu a putut fi contacat pentru a putea da explicaţii cu privire la această situaţie.