FOTO Micuţul oraş din Dolj unde străzile sunt neasfaltate, dar locuitorii vor avea autobuze electrice cu bani de la Uniunea Europeană

84 de străzi din oraşul Dăbuleni sunt de pământ, iar oamenii susţin că vara situaţia este sub orice critică. Din cauza prafului abia mai pot respira, însă sunt convinşi că această problemă nu se va rezolva nici peste 20 de ani. Cu toţii au auzit că în curând vor fi asfaltate şapte străzi cu bani de la Uniunea Europeană, dar au mai şi aflat că vor trebuie să cumpere trei autobuze electrice.

„Este bine că s-a făcut acest proiect şi că vor începe lucrările de asfaltare, dar sunt prea puţin şapte străzi. Chiar nu ştiu la ce ne vor folosi cele trei autobuze electrice, dar este bine că se mai face ceva. Este dezastru pe străzi pentru că este mult praf şi abia mai putem respira. În 2018 într-un oraş să nu ai străzi asfaltate este ceva de neaceptat. Dăbuleni este un oraş cunoscut în toată ţara datorită celebrilor pepeni, aşa că autorităţile trebuiau să facă de mult astfel de investiţii“, a povestit o localnică.

În 10 ani, totul asfaltat

Edilul oraşului Dăbuleni a precizat că a realizat un proiect pe fonduri europene în valoare de aproximativ două milioane de lei, iar acesta presupune asfaltarea a şapte străzi şi achiziţionarea a trei autobuze electrice. Primarul a mai precizat un singur lucru: cum nu sunt bani pentru astfel de investiţii cu siguranţă în 10 ani vor fi asfaltate toate străzile.

„Prioritatea zero la Dăbuleni este asfaltarea străzilor şi sunt 84 de străzi, iar majoritatea sunt de pământ. Indiferent ce am face nu le putem întreţine pentru că este pământul nisipos, multe mijloace de transport şi plouă şi atunci sunt într-o continuă denivelare. Noi ne-am agăţat de orice posibilitate de a putea atrage bani europeni sau guvernamentali pentru a asfalta străzi. Am identificat un program pe bani europeni şi scopul final este de a putea asfalta incă şapte străzi. Acest proiect este unul integrat, adică te obligă pentru adeveni eligibil să achiziţionezi şi microbuze electrice pentru că acest proiect are ca scop final diminuarea emisiei de gaze toxice.

Uniunea Europeană încurajează pentru a reduce emisele de carbon să fie achiziţionate unor astfel de microbuze pe bani europeni. Spercm că cei de la Guvernul României vor debloca bani pentru dezvoltarea localităţilor şi să depunem studiul de feszabilitate să continumă asfaltarea restului de străzi pentru că la Dăbuleni se impune asfalatarea. Nu ar trebui să existe străzi neasfaltate în 2018 într-un oraş, dar din acest motiv mi-am prioritizat întreaga activitate şi să reuşim să asfaltăm într-un procent aperciabil străzile din oraş. Suntem în mileniul trei şi în secolul vitezei şi la Dăbuleni se circulă pe străzi din pământ. Eu nu vrea ca cine vine după mine să paseze vina asupra mea şi fac tot posibilul să fie bine, iar nici eu la rândul meu nu pasez vina pe fostul primar care a stat 16 ani aici. Putem spune că în opt ani sau în zece ani vom avea toate străzile asfaltate.Eu vreau să ne dea bani Guvernul României bani ca anul acesta şi anul viitor să asflatez totul, dar nu este posibil“, a precizat Aurel Băjenaru, primarul oraşului Dăbuleni.

VIDEO

Locuitorii oraşului Dăbuleni au mai declarat că s-au săturat de promisiuni şi că vor fapte. Unii chiar nu mai cred că vor mai avea vreodată strada asfaltată. „Eu nu cred că mai apuc să văd străzile asfaltate în Dăbuleni. Ne-am săturat de promisiuni şi nu mai avem nicio speranţă că vom avea asfalat în zonă. Eu nu cred că noi aveam nevoie de autobuze electrice în momentul de faţă, dar nu noi suntem cei care pune pe hârtie ce lucrări să se facă“, a mai spus un localnic din Dăbuleni.