Ce greşeli facem când suntem la dietă şi cum putem înlocui mâncarea preferată fără să ne frustrăm

Medicii nutriţionişti susţin că dieta este un obicei care vine şi pleacă din viaţa noastră, însă cea mai mare greşeală o facem atunci când renunţăm la stilul de viaţă sănătos pe care l-am adoptat în momentul când realizăm că am scăpat de surplusul de grăsime acumulat. Pentru a nu acumula din nou kilogramele în plus este indicat să ne păstrăm acelaşi stil de viaţă sănătos şi să fim atenţi ce punem în farfurie.



Greşelile clasice pe care le facem în momentul în care alegem să ţinem o dietă sunt: scoatem proteinele animale din alimentaţie, renunţăm la legumele importante şi sărim peste micul dejul. „În momentul în care alegem să urmăm o dietă trebuie să mergem la un specialist, care ne poate realiza un meniu echilibrat şi care ne poate ajuta să scăpăm de kilogramele acumulate în plus. Femeile cred că dacă înlocuiesc una dintre mese cu o salată vor reuşi mult mai repede să slăbească, însă acest lucru este total greşit, din cauză că vom observa că în două ore apare senzaţia de foame. Salata trebuie să cuprindă neapărat o porţie de proteine (carne slabă, ou, brânză sau nuci), dar şi grăsimi sănătoase (avocado şi ulei de măsline)“, a spus Natalia Mitroi, medic nutriţionist.

Atenţie la cantitatea de alimente consumată

Specialiştii au mai precizat că în momentul în care alegem un stil de viaţă sănătos trebuie să fim atenţi la cantitatea de alimente pe care le consumăm. „Avocado în salată trebuie să fie de fapt un sfert, nu unul întreg, iar o porţie de migdale trebuie să fie de fapt o jumătate de cană, nu o pungă întreagă. Dacă nu ţinem cont de aceste lucruri cu siguranţă vom ajunge să acumulăm kilograme în plus în loc să slăbim. Toate aceste alimente sunt bogate în nutrienţi, iar oamenii cred că pot să le consume în exces fără probleme“, a mai precizat Natalia Mitroi, medic nutriţionist.

Medicii nutriţionişti au mai declarat că atunci când suntem la dietă alegem să renunţăm cu totul la mâncărurile preferate, dar acest lucru nu face altceva decât să ne crească nivelul de frustare, iar în maxim o săptămână putem face alegeri neinspirate. „Îngheţata poate să fie înlocuită cu un sorbet gustos şi sănătos, pastele nu trebuie să conţină neapărat patru feluri de brânză şi putem adăugă fructe de mare sau legume, iar pizza poate să conţină dovlecel sau conopidă. Este bine să ştim că ciocolata care are un conţinut mare de cacao poate să fie consumată atunci când suntem la dietă şi este la fel de bună ca cea cu lapte“, a mai spus medicul nutriţionist.