Angajat al Centrului de boli psihice Măciuca: „Bolnavii au muncit pentru gardul directorului. Au văzut oameni legaţi, sunt ţinuţi ca în lagăr“

Localnicii din comuna Măciuca (judeţul Vâlcea) se declară revoltaţi şi susţin că pacienţii din centrul de boli psihice au parte de condiţii inumane. Sunt lăsaţi nesupravegheaţi pe stradă şi umblă complet dezbrăcaţi. Sunt şi localnici care afirmă că pacienţii sunt utilizaţi ca formă de muncă. „Angajaţii Centrului de Boli Psihice Măciuca, dar şi bolnavii au muncit pentru realizarea gardului casei unde locuieşte directorul unităţii spitaliceşti. Eu am văzut bolnavi legaţi în curte în spate, iar cu mâna pe inimă vă spun că sunt ţinuţi ca într-un lagăr. Anul trecut a fost cel mai greu pentru ei“, a povestit pentru „Adevărul“ Liviu Ştefănuţ, angajat în cadrul Centrului de Boli Psihice Măciuca din Vâlcea.



Directorul, demis



După ce au apărut în presă mai multe imagini cu pacienţi legaţi de pat sau în pielea goală, umblând prin comună, Sergiu Smărăndoiu, managerul centrului, a declarat că fotografiile ar fi fost făcute de unii angajaţi, ca să se răzbune pe el. Totuşi, s-au luat măsuri împotriva directorului.







„Directorul Centrului de Boli Psihice Măciuca a fost demis astăzi (n.r. – miercuri, 25 ianuarie), iar doctorul de medicină legală a fost sancţionat cu 10% din salariu pe o perioadă de trei luni. Până în momentul de faţă nimeni nu a recunoscut că a făcut pozele, iar autorii nu au fost identificaţi. I-au fost imputate probleme de organizare, de administrare, dar şi de management. Noi am fost şi anul trecut în control la centru şi atunci am sanţionat toţi angajaţii“, a spus Nicolae Badea, director Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în subordinea căruia se află centrul.



Localnicii au povestit că în ultimii ani tot mai mulţi bolnavi internaţi de la Centrul din localitatea Măciuca au decedat. „Vărul soţiei era internat acolo, iar abia acum două zile am aflat că a murit. Pe noi nu ne-a anunţat absolut nimeni. Nu este normal aşa ceva. Eu cred că au făcut totul pe ascuns pentru că nu au vrut să vedem în ce condiţii era ţinut“, a povestit Vlad Savian (foto jos), rudă cu un fost pacient.







„Nu am ce să îmi reproşez“



Directorul Centrului de Boli Psihie Măciuca a recunoscut că unii angajaţi şi bolnavi au fost folosiţi la muncă în propria ogradă, însă consideră că nu a încălcat legea. „Eu nu am ce să îmi reproşez. Este adevărat că i-am luat la mine acasă să muncească, dar nu i-am forţat. Bolnavilor le place să aibă activitate, aşa că am zis să le dau de lucru. Trebuie să precizez că noi nu am legat niciodată paienţii, iar eu cred că pozele au fost trucate“, a declarat şi Sergiu Smărăndoiu, fost director al centrului.



Oamenii din localitate au povestit că unii pacienţi umblă complet dezbrăcaţi prin comună, însă conducerea centrului nu crede că este o problemă. „Eu am mers la ei şi le-am arătat pozele cu ei dezbrăcaţi la mine în curte. Mi-au zis că nu au ce să le facă, pentru că sunt bolnavi. Ei nu fac rău nimănui, însă sunt lăsaţi total nesupravegheaţi“, a spus Casandra Diaconu (foto jos).







Alţi localnici au povestit că s-au pomenit cu bolnavii complet dezbrăcaţi în curte chiar şi la miezul nopţii. „Eu am lucrat ca şi infirmieră acolo şi majoritatea bolnavilor mă cunosc. Vin la geam complet dezbrăcaţi şi încep să strige la mine. Îmi este teamă de ei, dar ce pot să fac eu? Vă daţi seama că nu este deloc plăcut absolut deloc ce se întâmplă, dar acest lucru nu interesează pe nimeni“, a spus Verginia Radu.