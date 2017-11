Suferinţele Regelui Mihai. Când s-a rupt definitiv relaţia cu tatăl său, Carol al II-lea, care a murit în exil fără să-l mai vadă

În interviul-reper acordat în anii 1991-1992 publicistului Mircea Ciobanu (1940-1966), care a apărut la Editura Humanitas în colecţia „Casa Regală“, Regele Mihai de România mărturiseşte cât de mult a suferit din copilărie pentru că relaţiile familiale se degradaseră iremediabil.

Prima durere, prima dezamăgire

Prima durere a fost pricinuită chiar de tatăl său, Carol al II-lea, care intrase sub influenţa nefastă a Elenei Magda Lupescu.

Spunând că nu-i face nicio plăcere să vorbească despre ea, Mihai a povestit: „Aflasem că această persoană există şi că ea este cauza despărţirii mele de mama. Într-o dimineaţă veneam din palatul mare unde aveam şi şcoala, şi am ieşit în grădină ca să mă duc în casa nouă din spatele palatului. Când am ieşit eu pe uşă, din casa nouă, a ieşit şi Magda Lupescu pe uşă - şi a dat să urce în maşină. Când m-a văzut, s-a retras repede. Am auzit cum a trântit uşa“.

Trădat de prietenul de la şcoală

Supărat şi îndurerat de prezenţa femeii în casă, Mihai a povestit a doua zi la şcoală unui coleg, pe care-l credea mai apropiat, cele întâmplate. Ce n-a ştiut, însă, era că părinţii lui Mavrus erau prietenii Elenei Lupescu. Spusele lui Mihai au ajuns la urechile Duduii, care i-a povestit lui Carol al II-lea. Acesta a luat decizia să-I pună pe cei doi faţă-n faţă. L-a chemat pe Mihai şi i-a prezentat-o pe Elena Magda Lupescu. „La început am fost mâhnit de ideea că trebuie s-o întâlnesc. Cu timpul mi-am dat seama că e o persoană vulgară, nu ştiu cum să spun, o natură ţipătoare, stridentă. N-am găsit-o niciodată frumoasă. Răspândea în jurul ei un fel de nelinişte, ceva rău. Alături de ea nu puteai să scapi de o anumită stinghereală. Chiar şi atunci când voia să-ţi intre în voie o făcea într-un fel agresiv. Era destul să intre pe uşă şi atmosfera se răcea din cauza ei. O prezenţă incomodă e prea puţin zis“, a recunoscut Mihai.

El fixează în memoria afectivă şi momentul în care relaţia cu tatăl său s-a stricat pentru vecie, fără să mai ştie exact anul în care s-a întâmplat. „Sfârşitul oricăror bune relaţii pe care le-aş fi putut nutri faţă de tatăl meu a fost ziua în care mi-a comunicat că pot să mă adresez doamnei Magda Lupescu ca propriei mele mame. Eram adolescent - şi unui adolescent nu i se recomandă o altă mamă cu atâta uşurătate, cu atâta dispreţ faţă de un anumit simţ al dreptăţii…“, a mărturisit regele.

Dincolo de motivele personale, Mihai a văzut ce trafic de influenţă exercita Lupeasca în preajma regelui Carol al II-lea, cu consecinţe negative.

„Îmi dădeam seama cât rău face. Avea putere la Palat şi prin interpuşi, în viaţa politică. Avea o pricepere a ei anume, de a da drumul la robinetul lacrimilor ori de câte ori o cereau împrejurările. Provoca scene uneori de un penibil insuportabil. De cele mai multe ori obţinea tot ce voia. De multe ori cererile ei reprezentau interese străine de ţară“.

Marele regret

Marele regret al Regelui Mihai în plan personal este relaţia eşuată cu tatăl său care nu i-a fost niciodată aproape cu adevărat. Despre el spunea: „A fost omul epocii sale. În mare măsură a fost însă omul propriilor sale porniri şi patime“.

„Cu el n-a fost chip să trăiesc într-o relaţie firească de la tată la fiu. Între noi a fost întotdeauna o tensiune care, mai ales în copilărie şi adolescenţă, îmi făcea rău. Tensiunea aceasta n-am întreţinut-o eu, e de la sine înţeles. Era un bărbat deosebit, cu o cultură remarcabilă - şi totuşi n-a priceput că în anii aceia aş fi avut nevoie de el. Fără dubiu că Magda Lupescu a avut o influenţă nefastă asupra lui“.

Regele a tânjit teribil după mama sa, persoana care ştia să-l asculte, care nu vorbea niciodată de rău pe nimeni şi care nu se plângea niciodată de soarta sa. Mihai a relatat cum a fost folosit de tatăl său şi de anturajul acestuia pentru a i se face rău Reginei Elena.

„N-o lăsa să mă vadă decât la anumite ore ale zilei, sub cuvânt că mă distrage de la obligaţiile şcolii. I-a interzis să se ocupe de educaţia mea. Şi peste toate acestea, tot felul de mărunţişuri care aveau drept scop să complice mult raporturile mamei cu mine şi cu ceilalţi. Mama a trebuit să plece. Există un prag anume al răbdării, peste care nimeni nu poate să treacă. Din păcate, mulţi oameni influenţi din viaţa politică a ţării n-au făcut exact ceea c ear fi trebuit să facă pentru mama. Dar nu numai pentru mama. Aici era vorba şi de un anume calm care ar fi trebuit întreţinut în ţară. Eu cred şi astăzi că atitudinea lui Maniu ar fi trebuit să fie susţinută din toate părţile. Regele ar fi cedat, de asta nu mă îndoiesc. Dar, aşa cum spuneam, legătura regelui cu Magda Lupescu n-a fost doar o chestiune sentimentală. Implicaţiile politice au fost cu mult mai adânci şi mai greu de definit decât ne închipuim. Interesele au fost mult prea mari pentru ca anumiţi oameni să nu aprobe şi să nu încurajeze slăbiciunea regelui. Pe scurt, o afacere tenebroasă“, o descrie Regele Mihai.

