Serviciul de Imigrări de la frontiera UE: „Am primit 278 cereri pentru admisia în România a unor cetăţeni arabi“

În bilanţul întocmit pentru anul 2017, Serviciul pentru Imigrări al judeţului Constanţa comunică faptul că poliţiştii săi au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 6891 de persoane, dintre care 5.373 din staţe terţe şi 1.518 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

Au fost depistaţi 769 de străini în situaţii ilegale, fiind emise 122 decizii de returnare, 261 de persoane au fost îndepărtate sub escortă. Totodată, poliţiştii de imigrări au emis 401 avize de angajare şi au aplicat 249 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 679.600 de lei.

În cursul anului trecut, poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciul pentru Imigrări al judeţului Constanţa au asigurat managementul şederii şi al rezidenţei pe raza judeţului pentru 6.891 de persoane - dintre care 5.373 străini din state terţe, cei mai mulţi din Turcia şi Moldova, şi 1.518 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Bulgaria şi Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei, reîntegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE sau SEE, educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 278 de invitaţii, depuse pentru străini din Siria, Iordania, Irak şi Liban.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 1.701 permise de şedere dintre care 1.499 pentru şedere temporară şi 202 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 358 de certificate de înregistrare şi 44 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 426 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 401 avize de angajare pentru diferite categorii de angajare(permaneti, detasaţi şi sezonieri). De asemenea, au fost depistaţi 66 străini care efectuau activităţi lucrative fără forme legale.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 94 acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi un numar de 769 străini in situaţii legale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 122 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României şi au fost emise 261 decizii de returnare sub escortă.

Pentru 17 persoane a fost aplicată măsura de nepermiterii intrării în ţară pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 8 ani.

În anul 2017, pe linia migraţiei ilegale pe ruta maritimă dinspre Turcia s-au înregistrat 6 cazuri în care peste 500 de migranţi, adulţi şi copii, au încercat să ajungă ilegal în România cu ajutorul unor ambarcaţiuni.

Totodată, poliţiştii de imigrări constănţeni au aplicat 249 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 679.600 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România.

De asemenea, s-a asigurat participarea alături de instituţiile partenere la evenimentele cu flux masiv de străini precum Neversea, Sunwaves şi Dakini.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro. „De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor“, transmite IGI.