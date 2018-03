Restricţii de circulaţie în Constanţa pentru filmarea serialului „The Romanoffs”

Pentru ca filmările să se poată desfăşura în condiţii optime, primăria impune mai multe restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drum, după cum urmează:



- miercuri, 14 martie, începând cu ora 07.00 până în data de 16 martie, ora 05.00, Str. Revoluţia din 22 decembrie 1989 va fi închisă traficului rutier pe tronsonul delimitat de Str. Remus Opreanu şi Piaţa Ovidiu;

- joi, 15 martie, pe B-dul 1 Mai se va restricţiona traficul pe o perioadă de 5 minute în intervalul orar 09:30-11:30, sensul dinspre Gara CFR către Şoseaua Mangaliei, pe o distanţă de 300 m, vizavi de parcul de la Far;

- sâmbătă, 17 martie, ora 08:00 până în 18 martie ora 05:00 se închide traficul rutier pe Str. Brizei, tronsonul cuprins între Aleea Lirei şi Aleea Arcaşului.



„The Romanoffs”, proiectul TV al lui Matthew Weiner, este o serie de antologii centrată pe descendenţii familiei Romanov, ultima familie ţaristă care a condus Rusia din 1613 până când bolşevicii au preluat puterea în 1917. In iulie 1918 au fost executaţi ţarul Nicolae al II-lea, ţarina Alexandra şi cei cinci copii şi slujitorii loiali, un sacrificiu care, ani, teorii conspirative inspirate, inclusiv mitul pe care Nicholas şi fiica lui Anastasia Alexandra au supravieţuit atacului.



„Comunicarea neconvenţională a lui Weiner cu privire la numele rusesc reflectă, în mod repetat, atât pronunţarea, cât şi modul în care a fost scris până recent. Nu există o dată stabilită pentru premieră, dar Weiner speră că va debuta pe Amazon în primăvara anului 2018”, se arată pe Imdb.com.



Din distribuţie fac parte Diane Lane, Isabelle Huppert, Christina Hendricks, Aaron Eckhart, Amanda Peet, Marthe Keller, Paul Reiser şi alţii.



Serialul „The Romanoffs“ are 8 episoade a câte o oră, iar în România va fi realizată o parte din episodul nr. 7, cu scene filmate la Constanţa, dar şi la Bucureşti. Conform IMDB, bugetul alocat este de 70 milioane dolari.



Matthew Weiner este creatorul serialelor „Mad Men“ şi „Clanul Soprano“.

