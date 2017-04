„Pura Vida“ de la Vama Veche, demolată. Investitorul, dat afară: „Ne luptăm până la capăt pentru dreptate“. El a găzduit protestatarii din Piaţa Victoriei

Locul a fost închiriat fraţilor Aurel şi Ion Codreanu, care au afaceri locale - depozitul de materiale de construcţie din 2 Mai şi plita de peşte din faţă de la Şoni. Demolarea terasei „Pura Vida“ a început la mijlocul lunii martie, când bunurile lui Tudor Maxim au fost îndepărtate, distruse sau „puse la păstrare".

„Şi noul chiriaş, şi proprietarul au bruscat-o pe soţia mea Anda, nu au lăsat-o să intre în casă, casă pentru care avem contract nereziliat nici de părţi, nici de vreo instanţă din România, cu bunurile noastre înăuntru. Poliţia a fost de partea lor, am înregistrări cum au făcut practic mişto de noi. Într-un final am reuşit să recuperăm o parte din lucruri şi după multă muncă le-am dus în diverse locuri. Ne-au ajutat mulţi oameni care au fost bruscaţi şi agresaţi la rândul lor. După ce ne-au dărâmat toată construcţia noastră în care pusesem mii de ore de muncă, au avut tupeul să folosească materialele nostre pentru a-şi clădi un nou bar. Pe unele materiale încă sunt semne cu Pura Vida. Ne vom lupta până la capăt pentru a arăta că în România anului 2017 se poate face dreptate“, a declarat Tudor Maxim, investitorul de la „Pura Vida“.

Fostul primar PDSR: „E terasa mea“. Primăria Limanu îl contrazice

Maxim şi Vlădescu aveau un contract de închiriere încheiat în 2013 până la 31 decembrie 2019 pe clădire, iar pentru terenul din jur, care era în concesiune de la primărie, Vlădescu se angajase să obţină toate autorizaţiile de funcţionare. Fostul primar Valentin Vlădescu declarase anterior reporterului „Adevărul“ că terasa construită pe acel teren îi aparţine, deci are tot dreptul să îl scoată afară pe chiriaş. „Am obţinut terenul de la primărie în 1996, am construit pe el, dar după ce nu mai eram primar. Apoi am construit casa. Dar de ce mă întrebaţi toate astea? Pot să vă dau în judecată, mă faceţi să vorbesc urât“, a devenit suspicios Vlădescu.

Primarul actual de la Limanu, comuna de care aparţin satele 2 Mai şi Vama Veche, consideră conflictul un litigiu între două persoane juridice. „Primăria nu are de ce să intervină în acest litigiu comercial. Domnul Vlădescu este un om respectabil în comunitate, nu ca alţii care vor doar să profite de Vama Veche. Orice construcţie viitoare va avea autorizaţie de construire, altfel nu va fi ridicată“, a afirmat primarul Daniel Georgescu (PSD), şi el întreprinzător în Vama Veche, fiind fondatorul „La Frontiera“.

Printr-o adresă transmisă ziarului „Adevărul“, Primăria Limanu a comunicat faptul că terenul respectiv de la „Pura Vida“ este domeniu public, iar construcţia a fost ilegală.

„Terenul pe care există construcţia identificată ca <terasă-bar Pura Vida> din Vama Veche este identificat cu nr. cadastral 107170 - Strada Falezei şi face parte din domeniul public al UAT Limanu. Localul nu a funcţionat legal pe parcursul anului 2016, reprezentanţii societăţii S.C. Dor De Bucovina S.R.L. nu au solicitat autorizaţie de funcţionare pentru activitătile comerciale desfăsurate la locaţia respectivă, fapt pentru care au fost sancţionaţi de Biroul de Poliţie Locală din cadrul Primăriei Comunei Limanu prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7396/23 din 13.08.2016 având că măsură complementară suspendarea activităţii până la autorizare. Aceeaşi societate a fost identificată că ocupă domeniul public cu o terasă de lemn de aproximativ 130 mp. precum şi cu panouri din lemn pentru reclamă, fapt care contravine Hotărârii de Consiliu Local Limanu nr 37 din 2016 art. 4 şi pentru care au fost sancţionaţi de Biroul de Poliţie Locală din cadrul Primăriei Comunei Limanu prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7396/30 din 19.08.2016.

Edificarea terasei contravine şi prevederilor legii 50/1991, această fiind executată fără a deţine autorizaţie de construire emisă de Primăria Comunei Limanu, fapt pentru care a fost sancţionat prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7523/14 din 19.08.2016. Măsura complementară dispusă în procesul verbal a fost desfiinţarea construcţiei şi aducerea terenului la starea iniţială până la data de 15.09.2016. Procesul verbal a fost contestat de societatea S.C. Dor De Bucovina S.R.L., iar în prezent măsurile procesului verbal au fost suspendate până la soluţionarea dosarului“, a transmis Primăria Limanu, care a mai făcut menţiunea că terenul domeniu public poate fi concesionat numai în condiţiile legii.

Contractul încheiat pentru Pura Vida Vama Veche. Articolele 7.2 şi 7.3 arată responsabilitatea proprietarului pentru obţinerea de avize

Gazda protestatarilor la adresa Guvernul PSD trage ponoasele

Tudor Maxim este investitorul care a acordat cazare gratuită provincialilor veniţi la protstele din Piaţa Victoriei din Bucureşti. Aceştia au putut sta la hostelurile sale, Little Bucharest şi Pura Vida, din centrul Capitalei. La Vama Veche, investiţia depăşea suta de mii de euro.

„În acest loc am investit timp de 4 ani zeci de mii de euro şi am plătit chirie 68.000 euro. Proprietarul a făcut peste contractele noastre un contract cu altă firmă, localnică, iar luni au început să ne distrugă munca, au spart barul, ne-au distrus magaziile, ne-au luat rulota. Nu suntem primii care o păţesc aşa cu el. Sunt infracţiuni de violare de domiciliu şi de distrugere, iar Poliţia nu vrea să vină să constate pentru ca ambii sunt localnici. E dureros să vezi munca de ani de zile distrusă. Este un loc la care ţinem foarte mult, de aici a început totul, apoi ne-am extins în Bucureşti“, a arătat Maxim.

Susţinătorii săi promit să boicoteze viitoarea terasă care se va ridica pe locul fostei „Pura Vida“.

