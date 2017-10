Preot condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului. Episcop: „A băut o limonadă“

Preotul Valeriu Roman, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, a produs un accident rutier la finalul lunii ianuarie 2013 pe un bulevard din municipiul Constanţa. Din cercetările poliţiei a rezultat că preotul avea o alcoolemie de 2,45 la mie.



Valeriu Roman a refuzat recoltarea de probe biologice, mai mult, atitudinea recalcitrantă a acestuia de după momentul producerii accidentului, i-a determinat pe poliţiştii constănţeni să-i pună cătuşele pentru a-l duce la Spitalul de Urgenţă.



”Sunt preot, dar degeaba sunt“, a reuşit să spună părintele, care era incoerent, dar şi revoltat de ceea ce i se întâmplă.



După 4 ani de anchete şi procese, Judecătoria Constanţa a dat sentinţa în cazul preotului Valeriu Roman: un an şi opt luni de închisoare cu suspendare, precum şi interzicerea dreptului de a conduce vehicule din următoarele categorii: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv pe drumurile publice, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.



Imediat după accident preotul a fost suspendat temporar din funcţia sa de consilier cultural al Arhiepiscopiei Tomisului. În apărarea preotului, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat că Valeriu Roman ”a băut doar o limonadă”.

