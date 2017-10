Mesajul elevilor de la şcoala unde a învăţat numărul 1 mondial: „#1 Bravo, Simona Halep! Suntem mândri !”

Elevii Şcolii Gimnaziale numărul 30 ”Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa au ţinut să o felicite într-un mod aparte pe Simona Halep pentru performanţa de a fi numărul 1 mondial la tenis.



Peste 400 de elevi din programul de după-amiază s-au adunat joi, 12 octombrie, în curtea şcolii şi au format, stând unul lângă altul, o rachetă de tenis şi tricolorul României. De asemenea, ei au avut pancarte cu mesajul ”#1 Bravo, Simona Halep ! Suntem mândri !”



”Este un exemplu de ambiţie şi de motivaţie pentru toată lumea această sportivă minunată. A pornit de la zero şi a ajuns să fie cea mai bună în domeniul ei. Copiii trebuie să ştie acest lucru şi să îşi dorească să fie şi ei cei mai buni în ceea ce fac. Că este vorba despre vreo materie şcolară sau despre un sport, despre calculatoare sau despre dans, despre gătit sau despre …coafat, important este să fim buni, foarte buni şi să fim fericiţi.”, declară directorul adjunct al Şcolii „Gheorghe Ţiţeica”, Cici-Corina Vlad.



” Ce am învăţat din lecţia Simonei Halep? Am învăţat că numai muncind din greu, de la o vârstă fragedă, poţi ajunge numărul 1 în domeniul în care activezi! Am învăţat să nu renunţăm niciodată la visul nostru, oricât de greu ne-ar fi şi oricât de multe ar fi înfrângerile care preced realizarea visului! Am învăţat să ne ridicăm atunci când cădem şi să o pornim din nou la drum! Am învăţat să credem în noi! Am învăţat că numai având alături oameni dragi pe care să îi iubim şi să îi respectăm putem reuşi. Familia, antrenorii, profesorii sunt cei care ne sprijină necondiţionat atunci când cred în noi! Am învăţat să pierdem cu zâmbetul pe buze, cu demnitate şi să câştigăm cu lacrimi în ochi, cu la fel de multă demnitate! Mulţumim, Simona Halep, pentru lecţia de viaţă pe care ne-ai oferit-o tuturor! Suntem foarte mândri de tine şi te iubim!”, a spus directorul Şcolii ”Gheorghe Ţiţeica”, Sorin Cernăianu.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Cafeneaua discretă a Simonei Halep, „tribuna“ în care eşti poftit să o susţii pe campioana la tenis

Halep, la 26 de ani. Când s-a dus la tenis, Simona era mai mică decât o rachetă, nu purta fustiţă şi nu voia păpuşă