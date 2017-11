Şofer reţinut de poliţişti. Bărbatul a condus fără permis, sub influenţa alcoolului şi a fugit de la locul accidentului

Bărbatul de 50 de ani a produs un accident rutier în cursul zilei de marţi pe şoseaua Mangaliei din municipiul Constanţa. „Un bărbat de 50 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism pe şoseaua Mangaliei, dinspre strada Pandurului către strada Caraiman, iar la intersecţia cu marcajul pietonal din dreptul unui complex comercial a surprins şi accidentat grav o femeie de 42 de ani care se angajase în traversare pe marcajul pietonal. În urma accidentului autoturismul în cauză a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus.



Şoferul din primul autoturism a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. În afara pietonului accidentat a mai rezultat rănirea uşoară a conducătorului auto şi a doi pasageri din al doilea autoturism”, a transmis IPJ Constanţa.



În această seară, şoferul a fost audiat de către poliţişti la sediul Serviciului Rutier, stabilindu-se faptul că bărbatul nu avea permis de conducere.



”Poliţiştii constănţeni au mai stabilit faptul că respectivul conducător auto a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de 0,74 mg/l alcool in aer pur expirat. Iniţial nu a dorit să fie testat cu aparatul alcooltest. Concentraţia în sânge a fost de 1,70”, a mai transmis IPJ Constanţa.



Bărbatul de 50 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui autoturism fără permis de conducere, conducere a unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpa şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.



Mâine va fi prezentat magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.



