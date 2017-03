Fiul fostului preşedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat pentru trafic de droguri

Tribunalul Cluj a făcut publică pe 20 martie următoarea decizie, care poate fi atacată cu apel:

„În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 99 C.pen.vechi, art.13 al.1 lit.c din Legea nr.143/2000, art. 16 din Legea nr. 143/2000, art.5 C.penal nou, art. 396 al.10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul U.H.A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc la pedeapsa de 8 luni închisoare. În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 C.penal vechi, art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 396 al.10 C.pr.pen., art.5 C.penal nou, condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu la pedeapsa de 2500 lei amendă penală. În temeiul art.33 lit.a C.penal din 1968 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente între ele şi concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.108 din 27.03.2017 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.1916 din 04.06.2014 a ÎCCJ, la pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită prin hotărârea penală menţionată mai sus în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: de 8 luni închisoare şi de 2.500 lei amendă penală. Potrivit art.34 lit.d C.penal din 1968 cu art.5 C.penal, contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta cu cele de mai sus, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 1101 rap. la art. 861 C.pen şi art.5 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 8 luni - potrivit art. 110 C.pen., care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 863 C. pen. pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj – organ desemnat cu supravegherea - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 C. pen. impune inculpatului obligaţia de a se supune măsurilor de tratament în scopul dezintoxicării. Se atrage atenţia inculpatului că săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de încercare sau nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiei impuse în temeiul art. 863 C.pen au drept consecinţă revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de mai sus şi executarea acesteia în detenţie alături de pedeapsa pentru noua infracţiune. În baza art. 71 alin. final C.pen dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 17 al.2 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 2080 lei, dobândită în urma comercializării drogurilor de risc către suspecţii: V.P.P.L.L., (20 ţigări cu cannabis x 30 lei/ţigara plus 2 grame cannabis x 60 lei/gram = total 720 lei), Z.H.C.(16 grame cannabis x 70 lei/gram = 1120 lei) şi T.T.I. (4 grame cannabis x 60 lei/gram = 240 lei).”