Fenomenul Mircea Bravo, comediantul care a strâns un milion de fani pe net. Clipurile lui au milioane de vizualizări şi a fost solicitat să promoveze NATO

Jovial, plin de viaţă şi gata oricând pentru noi provocări, Mircea Bravo a ales să se exprime în mediul online, deşi n-a dus niciodată lipsă de oferte din televiziune. A preferat însă de la început o expunere pe reţelele de socializare, pentru că mesajele sale se adresează de regulă unui public ţintă cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani.

Cum a ajuns la un milion de fani

„Am început acest proiect într-o zi de 16 octombrie, în 2014, eram convins încă de atunci că voi reuşi. Într-o primă fază, timp de un an, am fost ceva mai agresiv, am mers pe farse pentru a deveni cunoscut. Am apelat la fel de fel de scene care au provocat discuţii vii în mediul online: am intrat într-un mall îmbrăcat în scutece, am făcut farse cu poliţişti, preoţi sau taximetrişti. Într-o zi am fost şi bătut de un om căruia i-am făcut o farsă. În timp am ajuns să fiu cunoscut de poliţiştii din toată ţara, pentru că au fost anunţaţi să nu cadă în plasa mea”, s-a amuzat Mircea.

În schimb, părinţii săi au avut de suferit în perioada în care el realiza farse. „Ai mei erau disperaţi, ei erau convinşi că voi deveni avocat, că voi fi o persoană sobră, dar s-a întâmplat cu totul altfel. Tot pe atunci, tata mi-a povestit că mama plângea fiindcă o făceam de ruşine şi că nici nu-i mai putea să iasă din casă de jenă. Culmea e că acum, după ce am renunţat la farse şi am abrodat alt stil de comedie, amândoi sunt mândri de mine. Au înţeles şi ei că asta îmi doresc să fac şi au văzut că în felul ăsta m-am realizat şi pe plan financiar. Şi chiar au început să-mi aprecieze materialele, acum sunt şi ei printre cei peste un milion de fani”, a povestit Mircea Bravo.

Popularitatea şi succesul său i-au adus aproximativ un milion de fani pe reţelele de socializare. Numai în ultimul an clipurile sale au adunat peste 167 de milioane de vizualizări, iar media este de 2,2 milioane de vizualizări pe videoclip. Cu peste 821.000 de „urmăritori” pe Facebook şi peste 202.000 de abonaţi pe youtube, Mircea are deja două videoclipuri care au strâns fiecare câte 10 milioane de vizualizări.

Publicitate neconvenţională pentru branduri de top

După un an a trecut la următorul nivel. A abandonat farsele, dar a continuat pe partea de comedie, spre deliciul fanilor de pe reţelele de socializare. În tot acest timp a realizat sute de materiale umoristice şi zeci de reclame neconvenţionale care au devenit virale pe Internet, inclusiv pentru branduri gigante precum Samsung, Microsoft, UniCredit, Lidl, Coca Cola, VISA sau Untold şi şi-a deschis propria agenţie, Bravo Productions.

„Publicitatea neconvenţională este cea care nu te face să schimbi canalul, să arunci telefonul, să închizi laptopul sau să vrei să te retragi într-o peşteră, departe de orice urmă de banner, pop-up sau alt material promoţional. Reclamele neconvenţionale sunt discrete, amuzante şi plăcute. Sunt acele reclame care nu au nevoie să fie „Sponsored”, pentru că sunt distribuite de drag, pe merit. De fapt, marketingul viral este cea mai eficientă metodă de promovare, fiindcă privitorul înţelege şi acceptă reclama. Astfel, pe lângă informaţia despre produs, un asttfel de spot publicitar transmite şi o emoţie puternică, de regulă umor, surpriză sau entuziasm. Timpul alocat reclamei îi este răsplătit într-o manieră elegantă, oferindu-i-se în schimbul atenţiei sale un scurt metraj amuzant cu care rezonează intens. Drept urmare, privitorul distribuie benevol reclama pe pagina sa”, a explicat Mircea.

Solicitat să promoveze NATO şi Parlamentul European

În plus, el a fost solicitat să realizeze reclame neconvenţionale şi pentru NATO şi pentru Parlamentul European de la Bruxelles: „Clipul „Armata e cu noi” este chiar unul dintre favoritele sale şi l-a făcut cunoscut în străinătate, inclusiv peste Canalul Mânecii, în Regatul Unit al Marii Britanii. „Am fost contactat de reprezentanţii Armatei Române, la solicitarea NATO, şi am fost întrebat dacă aş putea să fac un material pentru a promova exerciţiile militare comune de la noi. Am răspuns afirmativ şi cred că am reuşit să transmit foarte bine în mediul online mesajul lor. Ulterior am fost contactat şi de Parlamentul European şi am realizat un material asemănător şi pentru ei.”

Laude din partea britanicilor de la BBC

Cu ocazia filmărilor pe care le-a făcut la exerciţiile NATO de la Cincu, el a fost remarcat şi de trimişii BBC. Astfel, Mircea a ajuns subiect şi la ştirile difuzate de postul de radio BBC4, iar activitatea sa a fost remarcată de jurnaliştii britanici, care nu s-au ferit să-l laude.

„Echipa de presă i-a angajat să facă ceva amuzant despre antrenamente pentru audienţe mai tinere. Sunt faimoşi pe Facebook… Mircea Bravo e un farsor binecunoscut în România, postează videouri amuzante şi are sute de mii de fani. Cel mai popular video este filmat într-o călătorie în Paris. Se bagă în selfieurile turiştilor americani în faţa turnului Eiffel şi îi enervează. Sunt surprinsă de video-ul făcut cu NATO şi de implicare Armatei Române. E PR subtil şi pozitiv. Soldaţii sunt descrişi ca jucători de v-aţi ascunselea profesionişti şi principiul apărării colective e explicat ca „toţi pentru unul şi unul pentru toţi”. La câteva ore de la postare, videoul a fost vizionat şi shareuit de mii de ori, probabil de o audienţă care nu ştia nimic sau aproape nimic de NATO şi ce face în ţara lor”, au spus cei de la BBC.

După reclama neconvenţională pentru NATO urmează una similară pentru Parlamentul European. „Videoul este făcut, totul e montat, dar deocamdată nu i-am dat drumul. Acum e un alt context, mă refer la problemele noastre interne cu legile justiţiei, lumea e prinsă cu astea, iar cel puţin deocamdată nu cred că am avea impactul dorit de noi”, a încheiat Mircea Bravo.