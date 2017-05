VIDEO De la Eurovision la Cluj-Napoca: Ilinca Băcilă & Alex Florea concertează în Piaţa Unirii

Parada Zilelor Clujului, Regal Folcloric, Gala Operelor Clujene, tururi ghidate, concerte, activităţi pentru toată familia şi multe altele – aşa va arăta agenda festivalului Zilele Clujului între 25-28 mai!

„30 de zone activate, 100 de evenimente şi o mulţime de zâmbete care creează cele mai frumoase legături! 25 - 28 mai 2017 este weekend-ul în care dansăm ŞI cântăm, mâncăm ŞI ne plimbăm, ne jucăm ŞI ne bucurăm de oraşul nostru!”, arată organizatorii.

Piata Unirii va gazdui in fiecare seara cate un spectacol tematic, astfel:

Joi, 25 mai, ora 21:00 - Teatrul National Cluj-Napoca va iesi in spatiul public cu spectacolul „Insula” dupa Gellu Naum. Un spectacol-concert cu cei mai indragiti actori clujeni dupa muzica Adei Milea, scenografia Valentin Codoiu, asistent regie Andreea Iacob.

Vineri, 26 mai, ora 18:00 – va invitam sa luati parte la o experienta muzicala desavarsita unde aproximativ 1500 de elevi din Cluj-Napoca se vor reuni alaturi de Young Famous Orchestra formand cel de-al patrulea eveniment de community building, dupa conceptul educational al prof. Anamaria Eli. Invitati speciali: Ilinca Bacila&Alex Florea si tanara artista Katia. Tematica zilei de vineri va fi adresata in mod special tinerilor, dar si sufletelor tinere, astfel va continua cu concerte sustinute de Arpy & Zip Band, Ilinca Bacila&Alex Florea, Directia 5, Alternosfera, Zdob si Zdub. Seara se va incheia cu un impresionant spectacol de video mapping.

Sambata 27 mai, incepand cu ora 19:00 – vom continua cu traditionala seara de muzica clasica din cadrul Zilelor Clujului. Vor imparti aceeasi scena Academic Bigg Dimm a' Band, orchestra si solistii Academiei de Muzica „Gheorghe Dima”, Opera Nationala Romana Cluj-Napoca si Opera Maghiara Cluj, sub egida „Gala Operelor Clujene”. Spectacolul va continua cu opera „Carmina Burana” a Filarmonicii de Stat Transilvania alaturi de Cristina Pasaroiu, Stefan von Korch, Florin Estefan, dirijor: David Crescenzi. Seara se va incheia la ora 22:45 cu un spectacol de artificii. Un alt moment cheie al zilei de sambata va fi „Parada Zilelor Clujului”.

Duminica, 28 mai, va fi ziua dedicata traditiilor si folclorului. Astfel, incepand cu ora 14:00, cei mai indragiti interpreti de muzica populara ne vor incanta cu repertorii din folclorul romanesc. Printre acestia se numara: Mariana Sfechis, Maria Golban Somlea, Marius Ciprian Pop, Vasile Coca, Nastacuta Iuga, Daniela Condurache, Ionut Fulea, Mariana Deac, Sava Negrean Brudascu, Dumitru Farcas, Aurel Tamas, dar si indragite ansambluri folclorice.

Piata Muzeului

Una din cele mai primitoare si iubite locatii a orasului va gazdui timp de 3 zile diferite concerte si momente muzicale. Astfel vineri vom avea o seara acustica in compania lui Radu Farcane si Andrei Crisztea, Matcka acoustic set, Aminda&Roje – un nou proiect muzical si David, Adela& Origen Todoran – acoustic show. Sambata ii vom avea pe scena pe unii dintre cei mai apreciati dj clujeni - Dj Zo, Made from Scratch, Danaga, seara culminand cu Blanilla & The Flying Quartet. Seara de duminica ofera cadrul perfect pentru conectarea muzicii prin ritmuri inedite oferite de artisti precum Musai Soundworks, Florin Stefan, Dj Carkeys & Harp Swan, Say What Trio.

Str. Mihail Kogalniceanu va fi timp de 3 zile locatia mai multor activitati si programe:

Promenada Multiculturalitatii - Universitatea Babeş-Bolyai, prin Centrul de Cooperari Internationale, este alaturi de noi si in acest an la Zilele Clujului. Acesta reuneşte institutele si centrele culturale, facultatile, liniile de studiu, muzeele şi alte departamente ale Universitatii. Tot pe strada Mihail Kogalniceanu vor avea loc si Targul Mesterilor Populari Clujeni si Promenada Cartilor.

Festivalul Culinar International – restaurantele cu specific international din Cluj-Napoca vor pregati timp de 3 zile specialitati culinare, iar maestrii bucatari vor sustine demonstratii gastronomice.

Concerte live - Serile de pe str. Mihail Kogalniceanu se vor incheia cu concerte de muzica live oferite de trupe clujene. Printre acestea se numara: Incognito, Take Five Band, Trupa Reea, Score Band, dar si Voltaj Academy, Rock Academy si The Beat School.

La Terenuri – Manastur

Asociatia Colectiv A a pregatit in colaborare cu locuitorii cartierului Manastur activitati dedicate copiilor, tinerilor, dezbateri de cartier, concerte live, teatru şi multe altele. O parte din activitatile propuse vor avea loc in spatiul La Terenuri, iar altele la Cinematograful Dacia. Printre artistii invitati in cele doua locatii se numara: The Minions Pink Tattoos, Taraf de Cluj Emeric si altii.

Str. Potaissa – Zidul Cetatii

in cadrul Taberei Antice şi Medievale, Zidul Cetatii va gazdui demonstratii de lupte, ateliere de pielarie, fierarie, olarit, ceramica, tesatorie, fierarie, teatru, scenete, dansuri medievale, spectacol jonglerii cu focul.

Casino – Centrul de Cultura Urbana

Casino-ul va gazdui un concert-spectacol „Ocolul Pamantului in 21 de melodii”, teatru de copii , expozitiile „Clujul are farmec” si „Podurile Clujului”.

Parcul Central “Simion Barnutiu”

In Parcul Central vor avea loc concomitent mai multe evenimente distractive, culturale si interactive: Ziua Africii, The Fun Zone (escalada, tiroliana, sumo, tir cu talere, ateliere pentru copii, origami, pictura, plimbari cu canoe pe lacul Chios, Campionatul national de street workout, Parada Automobilelor Retro, teatrul Reactor pentru copii, activitati asistate de caini, terapie prin arta etc.

Alte locatii importante precum Turnul Croitorilor – Centrul de Cultura Urbana, Cinematograful Marasti si Cinematograful Dacia, Padurea Hoia-Baciu, Piata 14 Iulie vor gazdui proiectii de film si desene animate, planetariu mobil, lansari de carte, tururi ghidate, concurs de escape, concerte si expozitii.

Noutatile din acest an:

Parcul Cetatuie

Un loc interesant in cadrul Zilelor Clujului este Parcul Cetatuie unde mult indragitii Beard Brothers vor avea coltisorul lor – Beard Brothers Community Corner. Pe parcursul zilei vor avea diferite activitati sportive, face painting, jocurile copilariei, diferite ateliere, lupta in costume sumo, biblioteca vie, baloane cu faina, baloane cu apa, Pac Man, cursa pe picioare de lemn, zona de relaxare, iar seara concerte si voie buna.

Strada Andrei Saguna

Dam farmec strazilor Andrei Saguna si David Ferenc la Zilele Clujului! Muzica, reprezentatii stradale, magie va asteapta aici sambata si duminica, 27 si 28 mai, de la ora 16:00 si pana dupa lasarea serii, la 22:00. Va invitam sa descoperiti arta in strada!

Platoul Cetatuii

Va fi gazda serii de sambata unde echipa Reactor de creatie si experiment pregateste piesa de teatru “Proteine Fluorescente”, iar mai apoi vom putea viziona proiectia filmului “Usturoi” in prezenta actorilor si producatorilor.

Strada Iuliu Maniu

Sambata, 27 mai, incepand cu ora 21:00 in pline zile de sarbatoare, Clujul merita o masa a comunitatii, Midnight Snack - unde atmosfera va fi intretinuta de muzica si de cei care aleg sa participe, unde contactul interuman va fi cel pe care se va pune accentul.

H33 – Social Innovation Hub

Urbannect ne cheama pe Horea 33 – cea mai noua si de impact locatie din oras, sa ne intalnim, sa ascultam povesti dar si sa cream impreuna altele noi. Vom lucra in cadrul atelierelor destinate tuturor varstelor, vom viziona filme despre orase si locuitorii acestora si vom vorbi impreuna despre ce este si ce trebuie sa fie viata urbana si inovatia sociala.

Piata Unirii

Vineri, in jurul orei 23:00, anumite cladiri din punctul zero al orasului vor prinde viata si forma

printr-un spectacol captivant de video-mapping.

