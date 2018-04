Ce mărfuri se vând în singurul magazin cu specific românesc deschis vreodată în Elveţia. „Vameşii elveţieni au râs când au văzut că aducem ciocolată românească“

Fost boxer la SC Bacău, Ionuţ Băncilă (38 de ani) a plecat din ţară încă din 2001, când a ales să înceapă o viaţă nouă alături de soţia sa, în Italia. A început cu munca de jos, s-a angajat ca dulgher la o fabrică, după care a ajuns şef de magazin la un supermarket.

În 2008, atunci când criza începea să-şi arate colţii în Italia, Ionuţ a decis să se întoarcă în ţară. Nu a mai apucat să-şi pună planul în aplicare, pentru că sora sa, care era stabilită de ani buni în Elveţia, a insistat şi l-a convins să se mute în Ţara Cantoanelor.

„Sora mea m-a convins să mă mut în Elveţia, iar pentru a obţine permisul de şedere aici am deschis împreună cu sora mea o societate comercială. Mai întâi am deschis o discotecă, apoi m-am angajat şi am lucrat o perioadă în industria alimentară. Între timp, am cunoscut numeroşi români, m-am înscris şi în Centre Cultural Roumain de Neuchâtel, iar lucrurile au început să se aşeze încetişor. Apoi, am decis să deschid şi magazinul Favorit, într-o localitate mică, Bienne sau Biel, cum îi spun nemţii. Este primul şi singurul până acum cu profil românesc din Elveţia”, şi-a început povestea Ionuţ Băncilă.

Magazin inaugurat pe ritmuri româno-elveţiene

La deschiderea magazinului au fost prezenţi numeroşi români, dar şi elveţieni, inclusiv naistul Cedric Monnin (foto, jos alături de Ionuţ Băncilă), artist cunoscut pe plan local şi unul dintre discipolii lui Gheorghe Zamfir iar presa locală din Elveţia a consemnat evenimentul. Monnin a interpretat cu această ocazie mai multe cântece româneşti, într-un mini concert.

„În total am investit câteva zeci de mii de franci elveţieni, e greu să şi calculez exact. Doar pentru a înfiinţa o firmă aici îţi trebuie 20.000 franci, plus alţi bani la notar, dar şi chiria pentru cel puţin trei luni în avans. La asta se adaugă achiziţia unei camionete frigorifice, plus multe alte investiţii. Peste 90% din produse sunt româneşti, lucrez cu un şofer din România, persoană fizică autorizată, pe care îl plătesc la cursă. Încerc să am o ofertă cât mai diversă, de la mici, salam de Sibiu, salam Victoria, kaizer, slănină sau jumări. Aduc şi caşcaval afumat, pentru că elveţienii nu au aşa ceva, dar şi sana, chefir, ciocolată, pufuleţ, pufarin, bere, vin şi multe altele. Cu ciocolata a fost amuzant, prima oară vameşii elveţieni au râs când au văzut că aducem ciocolată românească. Dar am constatat apoi că ciocolata românească le place chiar şi lor. De fapt, cam 25% dintre clienţi sunt elveţieni”, a mai afirmat Ionuţ.

Ce preţuri au produsele româneşti

Preţurile produselor din magazinul Favorit sunt ceva mai mici decât cele din supermarketurile elveţiene. Astfel, salamul de Sibiu costă 14,90 franci elveţieni (aproximativ 55 de lei), iar o cutie de mici ajunge la 18,50 franci . Caşcavalul afumat se vinde cu 17,90 franci, iar o cutie cu 500 de grame de sana sau chefir cu 2,20 franci. Pufuleţii costă exact un franc, iar vinurile între 7,90 şi 14,90.

„Preţurile pot să li se pară mari celor din ţară, dar lucrurile nu stau chiar aşa. Pentru o cutie de mici eu plătesc în ţară cam 4 euro, dar taxele vamale merg până la 250%, aşa că ajunge să mă coste aproape 16 franci. Când trag linie, rămân cu mai puţin de 3 euro, iar din banii ăştia trebuie să plătesc şi transport, chirie pentru magazin şi utilităţi. Spre deosebire de noi, elveţienii ştiu să-şi protejeze produsele şi impun taxe exorbitante pentru mărfurile de import”, a explicat Ionuţ Băncilă.

Conduce Centrul Cultural Român din Neuchâtel

Din 2016, Ionuţ este preşedinte al al Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural Român din Neuchâtel. „În noiembrie 2016, preşedintele de atunci a decis să se retragă, iar la adunarea generală membrii au decis că eu să preiau ştafeta. La evenimente ne adunăm câte 150-200 de români, dar mai vin şi prietenii noştri elveţieni. Centrul a fost înfiinţat încă din 2002, iar scopul lui este să promoveze cultura românească, să contribuie la integrarea socio-culturală a românilor care locuiesc aici şi să faciliteze contactele şi schimburile între cultura românească şi alte culturi”, a încheiat Ionuţ Băncilă.