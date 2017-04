Prognoza meteo: ce vreme se anunţă. În ce regiuni va ploua de Paşte, unde va fi cel mai frig, de când cresc temperaturile

Specialiştii spun că vor fi intervale în care vom avea temepraturi normale, dar şi zile când va fi foarte frig. Precipitaţii importante cantitativ sunt aşteptate după data de 15 aprilie, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 10 - 23 aprilie 2017.

În Banat, mai frig cu 5 grade

În Banat, în primele două zile de prognoză, valorile termice diurne vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, iar media maximelor va fi de 19-20 de grade. În data de 12 aprilie se va resimţi o răcire de aproximativ 5 grade, apoi, până joi, 20 aprilie, media maximelor pe întreaga regiune va oscila, în general între 16 şi 19 grade. În ultimele zile de prognoză, vremea se va încălzi din nou, maximele termice urmând să atingă, în medie, 21 — 22 de grade. Media temperaturilor minime va avea variaţii între 3 şi 6 grade în prima săptămână şi între 6 şi 8 grade, în cea de-a doua. Probabilitatea pentru averse pe arii relativ extinse şi, în general, moderate cantitativ va fi mai ridicată în data de 11 aprilie şi din nou după data de 15 aprilie. În restul intervalului, doar izolat vor fi posibile ploi slabe, de scurtă durată.

Variaţii termice în Crişana

În Crişana, la începutul intervalului de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit la această dată, cu o medie a valorilor termice diurne de 19 — 20 de grade. În următoarele două zile se va răci, iar media temperaturilor maxime va ajunge la 14 — 15 grade. Ulterior, în intervalul 13 — 19 aprilie, regimul termic diurn nu se va modifica semnificativ, iar media maximelor se va încadra între 16 şi 18 grade. În ultimele zile de prognoză, vremea se va încălzi, până la o medie regională a maximelor de 20 de grade. Variaţia mediilor termice nocturne va fi între 2 şi 5 grade în prima săptămână, respectiv între 6 şi 8 grade în cea de-a doua. Probabilitatea de averse, pentru scurte intervale de timp chiar intense, va fi mai mare în data de 11 aprilie şi, din nou, după 15 aprilie.

Cald în Transilvania după 20 aprilie

În Transilvania, după ce în primele două zile de prognoză se va înregistra o medie a valorilor maxime de temperatură de 17 — 18 grade, în data de 12 aprilie se va resimţi o scădere a acesteia, până în jurul a 12 grade. Ulterior, regimul termic va fi caracterizat în general de o creştere a temperaturilor diurne, urmând ca, după data de 20 aprilie, să se atingă, în medie, maxime termice în jurul a 20 de grade. Temperaturile minime vor fi în creştere până pe 12 aprilie, când media acestora va fi de 4 grade, apoi vor scădea, astfel că joi, 13 aprilie, se vor situa în apropierea pragului de îngheţ. Trendul general al temperaturilor va fi de creştere, mai semnificativă în ultimele zile ale intervalului de prognoză, atunci când se va ajunge la o medie pe întreaga regiune de 6 grade. Vor fi condiţii pentru averse aproape în fiecare zi pe arii mai extinse şi în general moderate cantitativ în data de 11 aprilie şi, din nou, după 15 aprilie.

Vreme anormală în Maramureş

Prima săptămână de prognoză va debuta în Maramureş cu o vreme mai caldă decât în mod normal la această dată, media maximelor termice urmând să atingă 18 grade. În zilele de 11 şi 12 aprilie, temperaturile vor scădea treptat cu aproximativ 6 grade, apoi se va încălzi, astfel că în data de 16 aprilie media maximelor va fi de 16 — 17 grade. La începutul celei de-a doua săptămâni, se va răcori uşor, apoi valorile termice vor fi din nou în creştere, mai accentuată la finalul intervalului de prognoză, atunci când se vor înregistra, în medie, 22 de grade. Media temperaturilor minime va oscila, în prima jumătate a intervalului de prognoză, între 1 grad şi 4 grade, iar în cea de-a doua între 4 şi 6 grade. Vor fi condiţii de averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense marţi, 11 aprilie, şi din nou după data de 15 aprilie.

Ploi în Moldova

În Moldova, în primele două zile de prognoză, vremea se va încălzi, iar media maximelor diurne va ajunge până la 20 de grade. În data de 12 aprilie se va răci semnificativ, cu aproximativ 6 — 7 grade, apoi se va încălzi din nou, astfel că în intervalul 13 — 19 aprilie media temperaturilor maxime va avea variaţii, în general între 15 şi 18 grade. În ultimele zile de prognoză va fi şi mai cald, iar media maximelor termice va ajunge la 20 de grade. Media temperaturilor minime se va situa între 2 grade în dimineaţa zilei de 13 aprilie şi 7 grade în weekend-ul care va încheia intervalul de prognoză. Probabilitatea de averse pe arii relativ extinse şi mai intense va fi după data de 16 aprilie. În restul intervalului doar pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată.

18 grade în Dobrogea

În Dobrogea, miercuri, 12 aprilie, se va răci până la o medie de 12 grade, apoi, pentru două zile, valorile termice vor fi din nou în creştere, astfel că în data de 14 aprilie se vor atinge, în medie, maxime de 17 — 18 grade. Din 15 aprilie şi până la finalul intervalului de prognoză, temperaturile nu se vor modifica semnificativ, iar media maximelor se va situa între 16 şi 18 grade. Trendul general al valorilor minime va fi de creştere, de la o medie de 4 — 5 grade în primele zile ale intervalului de prognoză, până la 9-10 grade în ultimele. În prima săptămână, doar izolat şi trecător vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, pentru ca în cea de-a doua să crească probabilitatea pentru averse, pe arii mai extinse şi, în general, moderate cantitativ, cu precădere în primele zile.

Răcoare în Muntenia

În Muntenia, în prima săptămână de prognoză, media temperaturilor maxime va oscila între 14 şi 20 de grade, cu cele mai mici valori pe 12 aprilie, când vremea va fi răcoroasă. În cea de-a doua săptămână, media maximelor va fi în jurul a 18 grade în primele zile, apoi va creşte şi va atinge 23 de grade în ultima zi. Şi temperaturile minime vor avea variaţii mai mari în prima săptămână, când media se va situa între 2 şi 6 grade. În a doua parte a intervalului vor fi temperaturi minime care, în medie, se vor situa între 6 şi 8 grade. În prima săptămână de prognoză, doar trecător şi pe arii restrânse vor fi averse slabe. În cea de-a doua, însă, aversele vor fi mai frecvente, în special în zilele de 17 şi 18 aprilie.

Precipitaţii în Oltenia

În regiunea Olteniei, media temperaturilor maxime va oscila între 15 grade, care se vor înregistra pe 12 aprilie, şi 22 de grade, în ultimele zile de prognoză. Minimele termice se vor situa în jurul valorii de 3 grade în dimineaţa de 13 aprilie, cea mai răcoroasă din interval, iar spre sfârşitul intervalului vor fi 8 — 9 grade. În intervalul 10 — 15 aprilie, doar izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată, pentru ca după această dată să crească probabilitatea pentru averse pe arii mai extinse.

Lapoviţă la munte

La munte, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, media valorilor maxime de temperatură va oscila între 4 şi 8 grade, iar a minimelor se va menţine uşor sub pragul de îngheţ. Excepţie vor face ultimele zile, atunci când vremea se va încălzi, iar media maximelor va ajunge până la 12 grade, iar a minimelor până la 4 grade. Vor fi condiţii de precipitaţii sub formă de ploaie, dar trecător, mai ales la altitudini de peste 1.500 metri, şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, în jurul datei de 11 aprilie, apoi în intervalul 16 — 23 aprilie.

Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%.



