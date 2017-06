Alimente care ne ţin în formă maximă. Remedii naturale pentru ficat, sita care cerne toxinele din sânge

Există o legătură strânsă între alimentele pe care le consumăm şi ficat, deoarece acesta ajută extrem de mult în procesul digerării alimentelor, secretând bila, care contribuie la descompunerea alimentelor. De asemenea, ficatul transformă aminoacizii în glucoză - principala sursă de energie pentru creier.



“Ficatul acţionează ca un soi de sită, ajutând la cernerea sau filtrarea toxinelor şi a altor substanţe nocive din sânge. Exact aşa cum ficatul afectează capacitatea de metabolizare a alimentelor, şi anumite categorii de produse alimentare pot afecta funcţionarea lui corectă. Este foarte important să consumăm alimente hepatoprotectoare care au rolul de a ne feri de boli”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Apă călduţă cu lămâie

O metodă foarte simplă de a ne detoxifia ficatul este să bem apă călduţă cu lămâie, în fiecare dimineata. Cercetătorii americani sunt de părere că ficatul produce mai multe enzime stimulat de apa cu lămâie, decât orice alt aliment. Lămâia este un fruct cu virtuţi surprinzătoare care poate distruge celulele canceroase. Reprezintă o sursă preţioasă de fibre, potasiu, magneziu, calciu, acid folic şi betacaroten, iar puterea flavonoidelor din citrice este uimitoare.

Medicii spun că pentru detoxifierea organismului, este recomandat să consumaţi dimineaţa un pahar cu apă caldă în care adăugaţi sucul de la o lămâie, aceasta ajutând la intensificarea activităţii tubului digestiv şi a arderilor celulare. “Puterea flavonoidelor din citrice este uimitoare. Ele sunt antioxidante şi antimutagenice. Aceasta reprezintă proprietatea de prevenire a apariţiei mutaţiilor la nivel celular şi, implicit, de prevenire a apariţiei cancerului sau a altor afecţiuni cronice. Acest lucru uimitor se datorează puterii miraculoase a flavonoidelor de absorbţie a razelor ultraviolete, de protecţie a ADN-ului şi de capacitatea de a interacţiona cu carcinogenii”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Activează enzimele

Usturoiul, un alt aliment banal, are puteri miraculoase. Conţine componente ce pot activa enzimele din ficat. De asemenea, conţine alicină şi seleniu, ambele substanţe fiind hepatoprotectoare.

Sub formă de aliment pur, usturoiul este cel mai puternic antibiotic din lume. Germenii de răceală, gripă sau viroză nu au şanse de supravieţurire în prezenţa sucului său. În acelaşi timp, combate infecţiile şi degajează bronhiile, sinusurile şi plămânii.

Usturoiul este bogat în germaniu şi seleniu organic, conţine "ajeola", o subtanţă ce diluează sângele, prevenind astfel formarea cheagurilor şi are peste o sută de compuşi ai sulfului. S-a descoperit că usturoiul distruge streptococii care cauzează scarlatina, difteria şi inflamarea învelişului inimii.



Cel mai puternic protector

Turmericul, unul dintre alimentele cele mai puternice pentru menţinerea unui ficat sănătos, ajută la regenerarea celulelor hepatice deteriorate. Protector gastro-intestinal şi puternic antiinflamator, trateaza tulburările digestive, ameliorează durerea cauzată de gastrită şi alte inflamaţii ale intestinului, reduce starea de greaţă şi este un adevărat factor de protecţie pentru stomac şi ficat. Ajută la tratarea problemelor circulatorii şi, prin urmare, reduce riscul de accident vascular cerebral şi atac de cord. Curcumina reduce colesterolul din sânge, este un adevărat aliat împotriva îmbătrânirii celulare şi are un efect preventiv în apariţia anumitor tipuri de cancer. În plus, are un rol important în prevenirea bolii Alzheimer.



