Încă două blocuri din Buzău vor fi reabilitate termic

Durata de implementare a acestui proiect este de 18 luni şi va avea ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, a costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa caldă menajeră, dar şi a reducerii emisiilor poluante de producere, transportul şi consumul de energie.





„Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe B4 Flipescu şi Gerom 2” se înscrie în seria de proiecte pe care Programul Operaţional Regional le finanţează şi poate fi considerat, practic, un fel de parteneriat între Primăria Buzău şi asociaţia de locatari. Beneficiarii direcţi vor fi 305 locatari, care vor avea parte de condiţii optime.





„Vom încerca să atragem foarte mulţi bani, ieftin. Uniunea Europeană ne dă această ocazie, chiar dacă pe acest program nu beneficiem, de exemplu, cum avem pe Axa 4, doar 2 la sută partea de coparticipare, şi partea noastră este până la urmă de vreo 40%, mai recuperăm o parte din bani, însă în timp. Ne asumăm această răspundere, chiar dacă avem o contribuiţie importantă din partea bugetului local şi sperăm să avem cât mai mulţi locatari care să vină pe acest proiect. În momentul acesta ajungem la 12 blocuri. Din păcate, proiectul începuse de la 150 de blocuri, iar mai apoi mai erau 50. Am reluat atunci când am venit în Primărie acest program şi am zis iar să mergem să întrebăm oamenii care vor să intre în acest proiect. Ne pare foarte rău că cele mai înalte blocuri din Buzău, de la intrare de pe Unirii Sud, nu s-au putut califica, deoarece nu toată lumea a fost de acord să vină cu contribuţia lor, chiar dacă era o contribuţie pe cinci ani împărţită”, a spus primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.