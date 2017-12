Un cartier de vile, care ar urma să se contruiască în Schei, stârneşte nemulţumirea oamenilor. Aceştia cer Primăriei să nu aprobe proiectul

Noul cartier din zona Petofi Sandor, care, potrivit proiectului, va fi format din vole cu un etaj, maxim două, ar urma să fie dezvoltat de Sapphire Towers SRL, Emerald Towers SRL şi Victory Towers SRL. Proiectul a fost postat în dezbatre publică de către Primăria Braşov şi a stârnit deja nemulţumiri printre locuitorii din Schei. Autorităţile locale spun că vor ţine cont de părearea oamenilor care locuiesc în centrul istoric. „Iniţiatorii elaborării acestui PUZ sunt entităţi private şi nu Primăria Braşov. Această consultare public este făcută înainte de aprobarea Studiului de oportunitate. În funcţie de rezultatele consultării, ale discuţiilor din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi ale documentelor depuse se va lua o decizie cu privire la avizare sau nu a acestui PUZ. Doar dacă se apribă acest studio de oportunitate se trece la etape următoare de elaborare a PUZ-ului şi de obţinere a avizelor“, explică representanţii Primăriei Braşov.

Braşovenii care vor să îşi exprime părerea despre acest proiect imobiliar se pot adresa Primăriei pe email sau direct la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni până în 16 decembrie.

Locuitorii din Schei resping proiectul

Locuitorii din Schei sunt împotriva proiectului imobiliar şi au depus deja 500 de semnături prin intermediul Asociaţiei pro Schei. Oamenii sunt nemulţumiţi deoarece cred că în zonă s-au putea ajunge şi la câteva defrişări care vor afecta Rezervaţia Naturală Tâmpa. În plus infrastructura din Schei, străzile foarte înguste nu permit ca utilajele de mare tonaj să treacă prin zonă. Oamenii spun că astfel de lucrări vor da peste cap circulaţie şi vor duce la deteriorarea străzilor. În plus reţelele de utilităţi din centrul istoric sunt vechi şi nu ar putea face faţă unui noi cartier. În plus oamenii spun că aspectul Scheiului, care este un obiectiv turistic, cu case vechi va fi afectat de construcţiile noi.

„Solicităm Primăriei Braşov ca în momentul în care analizează documentaţia aferentă proiectului imobiliar să ţină cont aspectele de ordin urbanistic, de infrastructura rutieră existentă, dar şi de reţeaua de utilităţi, având în vedere că sistemul este învechit şi subdimensionat. De asemenea, solicităm ca autorităţile locale să ţină cont de aspectele legate de protecţia mediului, dar şi de faptul că Şcheiul este un sit istoric de importanţă locală. Nu în ultimul rând trebuie luat în calcul că acest cartier reprezintă un obiectiv turistic al Braşovului, dar şi faptul că Şcheiul nu este conceput pentru blocuri, iar unicitatea lui trebuie păstrată“, susţin locuitorii din Schei în scrisoarea adresată Primăriei.

Tot anul acesta , un şantier fără autorizaţie de construcţie a stârnit un adevărat scandal. Este vorba despre ansamblul „American Dream“, un cartier rezidenţial care ar urma să se construiască în Schei, în centrul istoric, între zona străzilor Piatra Mare şi Cetinii. Constructorul a defrişat copacii de pe un deal şi a făcut un drum de acces în zonă fără a avea nicio autorizaţie de construcţie. Poliţia Locală şi Garda de Mediu au dat amenzi de 65.000 de lei. S-a dispus oprirea oricăror lucrări, câteva utilaje au fost sechestrate şi s-a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.