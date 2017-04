Razie la Piaţa Stupini. Aproape 15 tone de legume şi fructe au fost confiscate sau indisponibilizate

Poliţişti au descins ieri după-amiază la Piaţa din Stupini pentru a verifica dacă legumele şi fructele vândute acolo au acte de provenienţă ţi sunt depozitate corepunzător. În total au fost controlaţi 32 de comercianţi.

„În cadrul activităţilor au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale in valoare totală de 51.000 lei, fiind confiscată cantitatea de 3.606 kg legume-fructe, în valoare de 7.710 lei, mărfuri pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative. Totodată, a fost indisponibilizata cantitatea totală de 10.941 kg legume-fructe, în valoare de 51.558 lei, mărfuri pentru care agenţii economici verificaţi au prezentat documente incomplete sau care ridică suspiciuni în privinţa autenticităţii, situaţia juridică a acestor bunuri urmând a fi stabilită în perioada următoare. Cu privire la administratorul unei societăţi comerciale, sunt continuate cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală“, se arată în comunicatul poliţiştilor.