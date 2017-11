Percheziţii la mai multe firme de pază. Şapte persoane duse la audieri

Administratorii unor firme de pază sunt suspectaţi că au înregistrat în contabilitate chetuieli fictive ca să scape de plata impozitelor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 700.000 de lei. Şapte persoane au fost duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov pentru audieri.

„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, efectuează 5 percheziţii la sediul a cinci societăţi comerciale specializate în prestarea serviciilor de pază, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi, în judeţul Braşov. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii de către administratorii societăţilor respective a infracţiunii de evaziune fiscală, prin evidenţierea în actele contabile de cheltuieli care nu au la baza operaţiuni reale (cheltuieli cu utilizarea carburanţilor, falsificarea documentelor de parcurs etc.), cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat“, se arată în comunicatul poliţiştilor.