O copilă de zece ani şi-a amputat două degete după ce a sărit pe pe trambulina unui complex acvatic din Braşov

Fetiţa de 10 ani şi afla cu părinţii la complexul de agrement Paradisul Acvatic din Braşov. A vrut să sară de la trambulina de 3 metri, dar se pare că s-a răzgândit în ultimul moment. A încercat să se prindă de balustradă, dar s-a agăţat şi şi-a amputat două degete de la mână. Copila a fost transportată imediat la Spitalul de Pediatrie din Braşov, iar medicii de aici au decis să o transfere la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Specialiştii au reuşit să îi replanteze degetele de la mână.

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au demarat o anchetă în acest caz. „Prima măsură pe care am luat-o a fost să închidem zona trambulinelor pentru verificări. Este vorba despre o zonă cu trei trambuline cu înălţimi de doi, trei şi cinci metri. Balustrada de care s-a agăţat fetiţa nu prezenta deteriorări. Noi am mai făcut verificări periodice la acest agent economic şi nu am descoperit probleme. Luni urmează să se prezinte la noi cu mai multe documente pe care le-am solicitat. Printre acestea şi certificatul de omologare al acelor trambuline pentru a vedea dacă se impuneau anumite restricţii, în special cele de vârstă. După ce vom analiza toate documentele vom lua măsurile ce se impun“, ne-a declarat Sorin Susanu, şeful Comisariatului Regionale de Protecţie a Consumatorului.