Fructe şi legume numai bune de consumat iarna. „Cătina are de cinci ori mai multă vitamina C decât portocalele“

Cătina are de cinci ori mai multă Vitamina C decât citricele.

Toată lumea ştie că citricele conţin Vitamina C, dar există şi alte alimente care au de cinci ori mai multe vitamine.



„Cătina de exemplu conţine de cinci ori mai multă Vitamina C decât portocalele, lămâile sau grapefruit-ul. În plus, cătina are şi vitamia A sau B şi este practic un apărător complet al sistemului imunitar. De asemenea, coacăzele negre au de trei ori mai multă Vitamina C decât citricele. Alte fructe bogate în Vitamina C sunt papaya, gutuile şi kiwi. Au de două ori mai multă Vitamina C decât citricele. Pentru a avea însă efectul scontat trebuie consumate crude, deoarece prin preparare multe dintre vitamine se distrug. Asta nu înseamnă că nu trebuie să consumăm citrice. Sunt foarte sănătoase şi recomandate în sezonul rece“, spune medicul nutriţiost Eva Iorţan.

Sunt şi legume bogate în Vitamina C, dar şi acestea trebuie consummate crude şi nu gătite. „Pătrunjelul verde proaspăt are de patru ori mai multă Vitamina C decât citricele. Trebuie doar să fie gătit. Puteţi să îl puneţi în ciorbă direct în farfurie sau peste cartofi sau friptură. Ardeii iuţi sunt bogaţi în Vitamina C şi ajută mult sistemul imunitar. De asemenea toate legumele verzi cum ar fi spanacul, salata, varza sau broccoli sunt bogate în Vitamina C. Pot fi consummate ca salată, deşi unele nu sunt foarte bune la gust atunci când sunt crude. Usturoiul conţine Vitamina C şi este şi un adevărat antibiotic natural. Nu ar trebui să lipsească din nicio dietă, mai ales în sezonul rece“, mai spune medicul.

Vitamina C este esenţială pentru organism. „Vitamina C nu poate fi produsă de organism şi de aceea trebuie să o luăm din alimente. Se ştie că ajută mult sistemul imunitar, dar are şi alte beneficii. Poate regla tensiunea arterială şi ajută la buna funcţionare a ochilor. Oferă corpului energie mai ales în perioadele de toamnă şi primăvară. De asemenea este dovedit că poate lupta şi împotriva alergiilor“, mai spune nutriţionistul.